Папа Римский стал хранителем российского леопарда в Приморье

Папа римский Франциск получил почетный титул Хранителя леопарда и дал уникальное имя одному из дальневосточных леопардов, обитающих в лесах национального парка «Земля леопарда» в Приморском крае. Самую редкую крупную кошку в мире понтифик назвал символичным именем – Мартин Фьерро.
Хранители леопарда – программа, реализуемая нацпарком «Земля леопарда» и АНО «Дальневосточные леопарды». Участники – своеобразные «крестные» краснокнижных хищников. Готовность помочь сохранить природу дает Хранителю право выбрать имя для одного из леопардов.
Папа римский широко известен благожелательным отношением к животным, своей поддержкой работы по сохранению природы во всем мире. Узнав о том, что в России обитают дальневосточные леопарды, одни из самых редких зверей планеты, а также об успехах в деле их спасения от вымирания, Франциск принял решение присоединиться к программе Хранители леопарда.
«Признаться, я улыбаюсь при мысли о том, что стал одним из «защитников» леопарда, – поделился папа Франциск в своем письме в Россию. – Жизнь преподносит так много сюрпризов! Видел леопарда на фотографии, очень красивый. Поздравляю с успешной работой. Прошу передать привет «моему другу», леопарду Leo 252M. Я предложил имя Мартин Фьерро, это мифический литературный персонаж Аргентины из нашей великой «национальной поэмы» автора Хосе Эрнандеса».
«Подопечным» понтифика стал пятнистый хищник под номером Leo 252M, известный в Приморье как леопард-первопроходец, впервые зафиксированный у полуострова Гамова, где этих диких животных не видели долгое время.
Территория, где в 2022 году был отмечен этот леопард, до включения в состав нацпарка ежегодно опустошалась пожарами и браконьерами, но под охраной природа стала восстанавливаться. Важным фактором стала организация здесь оленефермы под руководством АНО «Дальневосточные леопарды», ключевого партнера «Земли леопарда».
Леопард был назван в честь главного героя одноименной аргентинской поэмы. Одна из самых известных цитат этого персонажа – «Для меня мал весь большой мир» – также символизирует расширение ареала редчайших дальневосточных леопардов.
«Участие папы римского в нашем проекте – большая честь для нас. Это событие международного уровня стало новым признанием наших усилий в природоохранной работе, – отметила Елена Гангало, генеральный директор АНО «Дальневосточные леопарды». – Leo 252M – символ возрождения популяции леопардов, которые в еще в начале века находились на грани исчезновения – насчитывалось всего около 35 животных. Появление леопарда в местах, где они ранее были истреблены, – один из ярких признаков успеха природоохранной работы».
Справка
Краснокнижные дальневосточные леопарды, самые мирные и никогда не нападающие на людей, в России обитают только на юго-западе Приморского края. Из-за человеческого влияния в XX веке эти животные оказались на грани полного исчезновения и пропали на многих участках своих исконных мест обитания, в том числе на полуострове Гамова. Благодаря природоохранным мерам популяцию удалось сохранить – в национальном парке «Земля леопарда», созданном в 2012 году.
Численность хищника выросла в три раза, и леопарды стали заселять территории, где их не видели десятилетиями. Здесь животные под защитой от природных пожаров, браконьерства и рубок лесов.