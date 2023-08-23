Паразитический грибок выбирается из тела паука: жуткое фото

Снимок стал одним из лауреатов фотоконкурса «Экология и эволюция».

На редком изображении запечатлен жуткий момент, когда споры паразитического грибка «прорастают» из спины, ног и головы паука. Фотография, сделанная биологом-эволюционистом Роберто Гарсиа-Роа, заняла второе место в номинации «Растения и грибы» престижного фотоконкурса, посвященного дикой природе.

«Хотя в дикой природе нередко встречаются насекомые, зараженные зомбирующими грибками, редко можно увидеть, как их жертвами становятся крупные пауки», – Роберто Гарсия-Роа.

Известно, что многие виды грибов паразитируют на пауках – случаи выхода паразитов из тел мертвых паукообразных были зафиксированы по всему миру (и подобные видео достойны короткометражки в жанре хоррор). Большинство паразитов принадлежит к семействам грибов Cordycipitaceae и Ophiocordycipitaceae. Виды паука и гриба на изображении Гарсиа-Роа неизвестны, но гриб, похоже, прочно проник в своего хозяина и овладел им.

Фотоконкурс BMC «Экология и эволюция» приглашает исследователей со всего мира представить кадры, запечатлевшие мир природы. Победившая работа в категории «Растения и грибы» изображает муравья, которого захватил зомби-гриб офиокордицепс. Это род паразитических грибов, известный своей способностью превращать муравьев в зомби и контролировать их тела, прежде чем убить их.

Победитель категории «Растения и грибы» показал муравья-зомби, на котором паразитирует другой гриб Фото: João Araújo

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Абсолютным победителем конкурса 2023 года стало изображение инвазивного оранжевого пористого гриба (Favolaschia сalocera). Этот вид был впервые идентифицирован на Мадагаскаре и с тех пор распространился по всему миру. На фотографии изображен гриб, растущий на валежной древесине тропических лесов Австралии.

Изображение инвазивного оранжевого пористого гриба, сделанное Корнелией Саттлер, стало абсолютным победителем конкурса Фото: Cornelia Sattler

«Несмотря на свой невинный и красивый внешний вид, оранжевый пористый гриб является инвазивным видом, который вытесняет другие грибы и распространяется по тропическим лесам Австралии. Чтобы сохранить биоразнообразие Австралии, важно внимательно следить за этим грибом, споры которого часто передаются людьми», – говорит Корнелия Саттлер из Университета Маккуори в Австралии, сделавшая фотографию.