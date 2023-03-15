Паучьи войны: чёрных вдов убивают коричневые вдовы. Никто не знает почему

Исследователи пока не поняли причины такой личной неприязни.

Новое исследование показало, что пауков вида черная вдова в США убивают неожиданные соперники: их инвазивные сородичи. Но мотивы этих крайне агрессивных атак пока не ясны.

Агрессорами оказались пауки-тенётники вида Latrodectus geometricus, или коричневые вдовы. Вид наверняка возник в Африке или Южной Америке, но позже эти ядовитые пауки распространились на все континенты Земли, кроме Антарктиды. Эти пауки принадлежат к тому же роду, что и черные вдовы, из которого три вида уже обитают в Северной Америке: южные черные вдовы (Latrodectus mactans), западные черные вдовы (Latrodectus hesperus) и северные черные вдовы (Latrodectus variolus).

Но в отличие от этих видов, укусы которых могут быть чрезвычайно болезненными для людей, а иногда смертельными, укусы коричневых вдов L. geometricus редко причиняют значительный вред людям. Скорее всего потому, что эти пауки вводят меньше яда в тело жертвы.

Коричневые вдовы были впервые замечены в США в 1935 году во Флориде и впоследствии распространились по южным штатам и Калифорнии. С тех пор как инвазивный вид появился в стране, численность южных и западных черных вдов резко упала, особенно во Флориде, где южные черные вдовы в некоторых районах «вымерли на локальном уровне».

Причем учёные не могут понять, почему это происходит: появление L. geometricus не затронуло другие виды пауков, и, похоже, среди них нет никакой конкуренции за ресурсы, которая заставила бы сородичей сражаться друг с другом.

В новом исследовании ученые поселили L. geometricus в лабораторных резервуарах наедине с одним из трех видов пауков. В качестве соседей подселял южную черную вдову, красного домашнего паука (Nesticodes rufipes) и стеатоду (Steatoda triangulosa). Все эти виды в дикой природе пересекаются с коричневыми вдовами.

Затем биологи принялись наблюдать, как паук отреагирует на совместное проживание с каждым из видов.

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В паре с красными домашними пауками и стеатодами коричневые вдовы сосуществовали довольно мирно в 50-80% тестов. В других случаях один паук убивал и съедал другого, но не было особой разницы в том, кто из соседей по аквариуму становился агрессором.

Но когда взрослых коричневых вдов поселили со взрослыми черными вдовами, инвазивные пауки начали убивать и поедать своих сородичей. Чёрные вдовы погибали в 40% случаев, мирно жили рядом с коричневыми вдовами в 30% случаев, а в остальных тестах чёрные вдовы побеждали противников, но первыми они все равно не нападали, а защищались от атаки коричневых вдов. А вот когда в аквариум поместили полувзрослых особей обоих видов, коричневые вдовы убивали и поедали своих собратьев в 80% случаев.

В целом, коричневые вдовы в шесть раз чаще убивали черных вдов, чем других виды пауков в эксперименте.

Ни в одном испытании черные вдовы не предпринимали агрессивных действий против коричневых. Пауки чувствуют друг друга с помощью иннервированных волосков на теле и ногах. По словам ученых, когда коричневые вдовы «чувствовали присутствие» черных вдов, это приводило их в режим агрессии, которого не замечалось в присутствии других видов пауков.

Ученые добавляют, что необходимо провести дополнительные исследования, чтобы точно определить, насколько снижение популяции черных вдов может быть связано с агрессивным поведением L. geometricus.