Пауки обманывают самок перед спариванием, подсовывая им «бесполезные подарки». Зачем?

Своеобразная уловка, чтобы в стрессовых условиях обеспечить продолжение рода.

Некоторые пауки-самцы в Южной Америке перед спариванием угощают самок едой – это устоявшийся брачный ритуал, без которого сердце паучихи завоевать сложно. Но в стрессовых условиях окружающей среды самцы могут изменить ухаживание, предлагая партнершам бесполезные дары в виде объедков, сухих листьев и клубков своей паутины.

Обычно, когда самец паука Paratrechalea ornata хочет спаривания, он ловит насекомое и «готовит» его для самки, говорит соавтор нового исследования Мария Альбо, биолог из Республиканского университета в Уругвае. Паук начинает с того, что оборачивает насекомое своим шелком, пока из него не получается маленький шарик с сочным лакомством внутри. Пока самка возится, разворачивая подарок, самец оплодотворяет её, а затем убегает на поиски новой партнерши.

Но некоторые самцы P. ornata пытаются спариваться без подношений. Вместо того, чтобы упаковывать вкуснятину в паутину, эти самцы заворачивают туда что-нибудь не очень вкусное, например, листочек или даже остатки уже съеденного ими насекомого. И как выясняется, делают они это не просто из эгоизма или насмешки над несчастной самкой.

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Исследователи знали, что некоторые самцы пауков преподносят «обманчивые подарки», но на этот раз они решили сравнить распространенность такого явления в двух разных местах их обитания в Уругвае. В одном из них на юге страны климат относительно стабильный. На севере, где среда обитания больше подвержена влиянию Эль-Ниньо, климат более изменчивый и непредсказуемый и, следовательно, более стрессовый для пауков. Кроме того, в южной среде обитания обнаружилось гораздо больше добычи, чем в северной.

Команда собрала пауков вдоль реки и проверила, что находится внутри их шелковых шариков. Среди менее подверженного стрессу южного населения самцы делали бесполезные подарки только в 38% случаев. Но среди более стрессовых популяций самцы делали это в 96% случаев!

Альбо предложила пару теорий, которые могли бы объяснить эту значительную разницу. Во-первых, паукам в стрессовой среде обитания, возможно, приходится больше сосредоточиться на собственном выживании, потому что количество еды для них самих меньше. Таким образом, у испытывающих стресс самцов может возникнуть соблазн оставить еду себе, а не отдавать ее самкам.

Кроме того, пауки в стрессовой среде обитания были меньше по размеру. Таким образом, самкам с меньшим телом, возможно, не требуется дополнительная еда, чтобы оставаться здоровыми. Но более крупным самкам в менее стрессовой среде обитания может потребоваться дополнительная пища, которую предоставляют самцы, чтобы произвести здоровое потомство.

А ещё некоторые пауки после спаривания стремительно катапультируются от самок – почитайте про них тут.