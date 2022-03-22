Паутину превратили в музыку. Послушайте, что получилось

Ученые немного приблизили нас к мироощущению пауков.

В своей жизни пауки в основном полагаются на чувство осязания. Их тело и лапки покрыты крошечными волосками, которые чутко улавливают самые разные типы вибраций.

Добыча, беспомощно барахтающаяся в липкой паутине, посылает один тип вибраций. Другой паук, зашедший на чужую паутину, «вибрирует» совершенно по-другому. Дуновение ветерка колеблет паутину третьим образом. При этом каждая ниточка паутины производит свой тон.

Несколько лет назад ученые перевели трехмерную структуру паутины в музыку, работая с художником Томасом Сарасено над созданием интерактивного музыкального инструмента под названием «Холст паука».

Позже команда усовершенствовала предыдущую работу, добавив интерактивный компонент виртуальной реальности, позволяющий людям взаимодействовать с паутиной. Это исследование, по словам команды, не только поможет им лучше понять трехмерную архитектуру паутины, но и нам поможет изучить «вибрационный язык» пауков.

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«Паук живет в среде струнных вибраций. Они не очень хорошо видят, поэтому опираются на восприятие мира через вибрации, которые имеют разные частоты», – Маркус Бюлер, соавтор исследования из Массачусетского технологического института.

Как вы представляете себе паутину? Чаще всего – как плоский блин с радиальными лучами-ниточками, расходящимися из центра. Однако большинство паутин построены в трех измерениях и являются гораздо более сложными структурами.

Чтобы изучить структуру таких видов паутины, команда исследователей поместила тропического паука Cyrtophora citricola в прямоугольную коробку и подождала, пока он заполнит пространство в ней трехмерной паутиной. Затем они использовали лазер для освещения и создания изображений высокой четкости двухмерных поперечных сечений полотна.

На следующем этапе специально разработанный алгоритм собрал трехмерную архитектуру паутины из этих двухмерных поперечных сечений. Чтобы превратить всё это в музыку, разные звуковые частоты были распределены по разным струнам. Сгенерированные таким образом ноты воспроизводились по шаблонам, основанным на структуре паутины.