Печальное фото: пума на дне реки. Что произошло?

Смотритель парка запечатлел царственного хищника в трагический момент.

Этот редкий снимок пумы был сделан смотрителем канадского парка Уотертон-Лейкс и фотографом Райаном Перуниаком в 2013 году. Мужчина рассказал, что это уже третья пума на его счету, обнаруженная на дне водоёма. По словам смотрителя, причиной гибели кошки могла стать неосторожность: скорее всего, она провалилась под лед в начале зимы. Позже лед растаял, обнажив тело хищницы.

Вот что рассказывает автор фотографии: «В начале апреля величественные вершины Скалистых гор еще покрыты снегом, в то время как на более низких высотах, включая озера и реки, снег уже растаял. Я шел по берегу реки, когда увидел темную фигуру на дне. Сперва я подумал, что под лед провалился олень, подошел проверить... и тут я увидел длинный хвост. Мне потребовалось несколько мгновений, чтобы осознать увиденное... взрослая пума мирно лежала на дне реки, став жертвой тонкого льда. Я постарался запечатлеть то жуткое чувство, которое испытал в тот момент».

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«Пумы умеют плавать и у них острые когти, поэтому можно было бы подумать, что они смогут спастись, если провалятся под лед, но, похоже, так происходит не всегда», – пояснил Перуниак порталу IFLScience.

Ради фотографии смотритель не побоялся зайти в ледяную воду по пояс – настолько его привлекла «умиротворяющая поза» животного, покрытого слоем водорослей и осадочных пород.

«Это была настолько уникальная сцена, что я должен был ее сфотографировать. Пума была в такой мирной позе на дне реки, как домашняя кошка, спящая на солнце», – рассказал фотограф.

Когда редкий и печальный снимок попал в сеть, пользователи начали спорить о том, может ли он отображать начальную стадию «окаменевания» дикой кошки. Но в Британской геологической службе пояснили, что процесс этот довольно редкий, и для его успешного завершения должно сойтись множество факторов – быстрое захоронение; отсутствие гниение и поедания туши другими животными; а также определенный бактериальный мат.

Если бы остатки пумы пролежали на дне водоема не менее 10,000 лет, то она бы официально стала ископаемым (окаменелостью). Но в национальном парке Уотертон-Лейкс слишком много охотников за черепами и когтями животных, пояснил Перуниак. Поэтому смотрители достали погибшее животное из воды и похоронили пуму вдалеке от людских глаз.