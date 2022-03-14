Перевернутая радуга: как это возможно?

Цвета в такой радуге располагаются тоже наоборот: фиолетовый вверху, а красный – внизу.

Жители города Рагуза на итальянском острове Сицилия в конце февраля 2022 года стали свидетелями удивительного явления – перевернутой радуги.

Снимок радуги сделала 47-летняя Марселла Джулия, итальянский астрофотограф и учитель начальной школы. Она поделилась этой фотографией с NASA, и агентство выбрало изображение радуги в качестве «Фото дня».

Как объяснили в космическом агентстве, перевернутая, или зенитная радуга образуется за счет преломления света, проходящего через кристаллы льдов в тонкой завесе облаков на высоте 7-8 тысяч метров.

Фото: NASA

Реклама

Сфотографировать такую радугу – большая удача, так как обычно скрыты облаками. Тем более, как отметила Джулия, люди не замечают радуг, потому что «смотрят вниз в экраны своих смартфонов». Чтобы с большей вероятностью обнаружить перевернутую радугу, надо смотреть прямо наверх, когда Солнце находится низко в небе. Она отметила, что наблюдаемая ей радуга была даже ярче, чем обычная.

Метеорологическое управление Великобритании добавило, что подобные радуги обычно связаны с перистыми облаками, в которых легко образуются кристаллы льда. На самом деле, такие радуги довольно распространены, потому что они образуются в течение всего года – но опять же, чаще всего скрываются за облачной вуалью.

Зенитная радуга, снятая в Германии Фото: Wikimedia Commons

Чтобы вы могли увидеть такую радугу, в одной точке должны сойтись сразу несколько атмосферных условий – определенная высота облаков, их глубина и положение ледяных кристаллов. Нужно, чтобы свет попадал на них под определенным углом. Кроме того, важно и местонахождение наблюдателя относительно радуги.