Первая «смерть» ледника попала на спутниковые снимки: до и после

Исландский ледник Окйёкюдль был признан «погибшим» в 2014 году.

Первым зарегистрированным ледником, который пал жертвой глобального потепления, является Окйёкюдль в Исландии. Когда-то он располагался на вершине щитового вулкана Ок к северо-востоку от Рейкьявика.

В 2014 году ледовая прослойка на верхушке вулкана стала такой тонкой, что перестала «сползать» вниз по горе под действием силы тяжести – по оценкам исландских гляциологов, впервые за десятки тысяч лет. Именно тогда власти Исландии официально записали ледник в список «погибших», а спустя несколько лет – в 2019 году – организовали ему полномасштабные похороны, которые посетили около сотни человек и премьер-министр страны (на тот момент) Катрин Якобсдоуттир.

Трагическую судьбу Окйёкюдля можно проследить и сегодня, если обратиться к спутниковым снимкам, сделанными камерами на борту космических зондов Landsat 5 и Landsat 8 с разницей более чем в 30 лет.

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Сентябрь 1986 года

Судя по подсчетам, в 1901 году лед Окйёкюдля занимал площадь около 39 квадратных километров. На снимке 1986 года заметно, что от масштабной площади ледника (самая левая кругообразная шапка на фото) осталось лишь около 2,6 квадратных километров льда. Последний снимок Окйёкюдля, сделаный в 2019 году, демонстрирует, что от когда-то громоздкого ледника осталось лишь около одного квадратного километра снега на самой верхушке. Снимками поделились в NASA Earth Observatory.

Окйёкюдль стал первым ледниковом массивом, погибшим в результате изменения климата, вызванного деятельностью человека. А в 2023 году Исландия создала первое в мире кладбище айсбергов с надгробиями, напоминающими куски льда.