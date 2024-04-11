Первопроходец севера: леопард обнаружен на новой территории в Приморье

Российские ученые впервые подтвердили присутствие дальневосточного леопарда в Октябрьском муниципальном округе Приморского края, в десятках километров к северу от ядра популяции в нацпарке «Земля леопарда». Новые данные могут помочь в поисках подходящих экологических коридоров для расселения растущей популяции самой редкой большой кошки планеты.

Присутствие краснокнижного животного в отдаленных от национального парка землях – северо-западнее города Уссурийска – подтверждено научными сотрудниками дирекции заповедников «Земля леопарда». Специалисты тщательно проверили сообщения местных жителей о встречах с большой кошкой, обнаружили следы хищника и запечатлели его с помощью фотоловушки.

Анализ полученных снимков показал достоверность предположений ученых о том, что первопроходец этих земель – молодой расселяющийся самец. По уникальному узору пятен на шкуре леопарда обнаружены совпадения в базе данных: ранее, в 2023 году, он отмечался на «Земле леопарда», будучи еще котенком, в сопровождении матери. Прямая дистанция между точкой фоторегистрации 2023 года и его новой территорией достигает 56 км. Сейчас возраст леопарда – от 1,5 до 2 лет.

Важно, что в ходе расследования этого необычного случая специалисты подтвердили также гипотезу, сформировавшуюся за десятилетия изучения дальневосточных леопардов в дикой природе: крупные реки являются труднопреодолимым препятствием для редких кошек. Река Раздольная, на правом берегу которой молодой самец провел несколько дней в поисках переправы, является крупнейшим водотоком южного Приморья. Осмотр следов леопарда показал, что он не рискнул пересечь основное русло.

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«Плотность популяции леопарда на охраняемых территориях значительно выросла в последние годы, поэтому молодые животные ищут пути для освоения земель, откуда они исчезли в прошлом, – подчеркнула Дина Матюхина, старший сотрудник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда». – При этом благодаря своей природной адаптивности леопарды могут преодолевать обширные площади нарушенных в результате хозяйственного освоения местообитаний. И в итоге Раздольная становится едва ли не самым важным испытанием на этом пути. В настоящее время неизвестно, почему именно водные преграды ограничивают перемещения животных, – это тема дальнейших исследований. На основании сообщений местных жителей мы предполагаем, что леопард пересек реку по автомобильному мосту и ушел в северном направлении».

В дальнейшем подобные сообщения о встречах с леопардами и следами их присутствия также будут проверяться экспертами. Это необходимо в том числе для поиска и обследования потенциальных экологических коридоров для расселения животных, которые могут последовать за леопардом-первопроходцем.

Специалисты «Земли леопарда» отмечают отзывчивость и неравнодушие местных жителей, которые оперативно сообщали о встречах с краснокнижным животным и оказали содействие ученым в сборе информации о передвижениях зверя.

Дальневосточные леопарды в России обитают на юго-западе Приморья. Из-за человеческого влияния в XX веке эти животные оказались на грани исчезновения, но благодаря ряду природоохранных мер их жизнь удалось сохранить, увеличив размер популяции в три раза. Долгое время последним рубежом редчайших кошек считалась территория национального парка «Земля леопарда» в Хасанском муниципальном округе, но со временем они вышли за пределы охраняемых территорий.

Недавно учёные «Земли леопарда» опубликовали новые данные о размере популяции дальневосточного леопарда в России – узнайте, сколько редчайших на планете кошек живёт у нас в стране.