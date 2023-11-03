Первый день ноября в Петербурге стал самым теплым за всю историюнаблюдений

Об этом сообщил сообщил начальник регионального Гидрометцентра Александр Колесов.

«"Коварный" циклон смог вынести такую теплую воздушную массу, что температура больше чем на градус перекрыла прошлый экстремум. Наблюдался он в 1934 году, и было тогда в Ленинграде плюс 10,6 градусов. 1 ноября температура воздуха в городе повысилась до плюс 11,7 градусов», – заявил Колесов.

Как отметил Колесов, в четверг воздух в северной столице прогреется не выше климатической нормы. Днем прогнозируется плюс 4-5 градусов с понижением температуры к вечеру, а предстоящей ночью возможны заморозки. В выходные в городе ожидается до 5-8 градусов тепла.

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Ведущий синоптик Отдела прогнозов Гидрометцентра Петербурга Наталья Мироничева добавила, что в ноябре в Северной столице будет примерно 21 пасмурный день.

Ожидается, что в первой половине ноября погодные условия будут формироваться под пре­имущественным влиянием процессов циклонического характера. Во второй половине месяца циклоническая активность снизится, и погода будет определяться влиянием как периферий циклонических вихрей, так и полей повышенного давления. В связи с этим в первой половине месяца в Петербурге прогнозируется преобладание облачной погоды с частыми осадками в виде мокрого снега и дождя, во второй половине месяца – погода с переменной облачностью и периодическими осадками.

В целом же среднемесячная температура воздуха прогнозируется на 0,5-1,5 градуса выше климатической нормы, месячная сумма осадков составит 80-120 % от нее, прогнозирует Мироничева.