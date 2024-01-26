Песнь льда и пламени: извержения в Исландии на снимке NASA

Многовековые вулканические трещины, открывающиеся в Исландии и извергающие раскаленную лаву, вызвали переполох среди жителей близлежащего города Гриндавик.

Новые спутниковые снимки NASA показывают, как много тепла утекает из трещин возле исландского города Гриндавик. Там пробудилась линия разлома, которая «дремала» в течение 800 лет, а теперь там снова начался внезапный период вулканической активности.

На снимке показаны данные, зафиксированные на раздробленной поверхности земли тепловым инфракрасным датчиком на борту спутника NASA Landsat 9. Хотя температурная шкала не является конкретной, она показывает огромный размер трещин, в которых бурлит кипящая лава.

Трещины, образовавшиеся в январе 2024 года, на снимке кажутся невероятно горячими, в то время как потоки лавы от более раннего извержения в декабре 2023 года уже остыли, но все еще выделяют значительное количество тепла.

Эти данные были собраны 16 января 2024 года – через два дня после того, как две трещины открылись пугающе близко к Гриндавику.

На цифровой модели рельефа местности можно увидеть первую трещину от 14 января, длина которой выросла почти до 900 метров, а также вторую, меньшую трещину, которая «прорвала» периметр города. Однако на карте не отображены подземные потоки магмы и шквал землетрясений, которые побудили власти эвакуировать город в январе – уже второй раз за несколько месяцев.

Подобные сейсмические данные собираются на всей планете и до сих пор внимательно отслеживаются геологами.

Трещинные извержения возле Гриндавика в декабре 2023 и январе 2024 года стали четвертым и пятым на полуострове Рейкьянес менее чем за три года.

На более раннем изображении, полученном в прошлом году на основе данных, также собранных со спутника Landsat 9, показаны потоки лавы, которые излились из вулканической системы Фаградальсфьялль к северо-востоку от Гриндавика в марте 2021 года, августе 2022 года и июле 2023 года.

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Ложноцветное изображение лавовых потоков, полученное 17 июля 2023 года прибором Operational Land Imager-2 (OLI-2) на спутнике Landsat 9. Фото: NASA

Исландия – одно из самых вулканически активных мест на Земле. Как объяснил Хайме Торо, геолог из Университета Западной Вирджинии, остров разделен на две части границей тектонических плит между Северо-Американской и Евразийской плитами, линией континентального разлома, которая обходит столицу Исландии Рейкьявик и проходит прямо через полуостров Рейкьянес, где находится Гриндавик.