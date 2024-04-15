Пингвинята впервые ныряют в океан с ледяной скалы: уникальное видео

Учёные говорят, что раньше никто не снимал эти отчаянные прыжки на камеру. Такое поведение может стать более распространенным по мере адаптации птиц к сокращению морского льда – среды обитания пингвинов.

Несколько месяцев назад операторы канала National Geographic сняли эксклюзивные кадры – они запечатлели, как множество птенцов императорских пингвинов впервые отправляются плавать. Но для этого им приходится совершить cвоеобразный «прыжок веры» – сигануть с ледяного обрыва высотой более 15 метров прямо в океан.

Кадры были сняты с помощью беспилотника профессионалом своего дела – Берти Грегори (Bertie Gregory). Документальная съемка напоминает остросюжетный фильм, где напряжение постепенно достигает наивысшей точки.

Сперва мы видим, как подросшие пингвинята целой толпой неуклюже топают к обрыву. Они уже готовы кормиться самостоятельно – но для этого нужно попасть в воду, где пища (криль, рыба и кальмары) водится в изобилии. В итоге сотни птенцов толпятся на краю и переминаются с лапки на лапку. Движимые чувством голода, они выглядывают из-за края, словно размышляя, смогут ли выжить после затяжного прыжка с такой высоты.

Затем один из них решается.

Реклама

Очевидцы смотрят за «полётом» первопроходца, вытягивают шеи, пока он шлепается в ледяную воду. Через несколько секунд птенец всплывает на поверхность и уплывает, чтобы набить брюхо свежей едой. Постепенно за ним следуют другие пингвинята, кувыркаясь и хлопая крыльями, которые созданы как раз для передвижения в воде, а не по воздуху.

Режиссеры документального сериала «Секреты пингвинов», который выйдет в День Земли 2025 года на каналах National Geographic и Disney+, засняли необычайно редкую сцену с помощью дрона в январе в заливе Атка, на краю моря Уэдделла в Западной Антарктиде. По словам ученых, это первая видеосъемка прыжка птенцов императорских пингвинов с такой высокой скалы.

Обычно императорские пингвины гнездятся на свободно плавающем морском льду, который каждый год тает, а не на ледяном шельфе, который прочно крепится к суше. Но в последнее время некоторые колонии стали гнездиться как разна шельфе. Ученые предполагают, что этот сдвиг может быть связан со все более ранним сезонным таянием морского льда, вызванным изменением климата.

Международный союз охраны природы относит мировую популяцию императорских пингвинов, численность которой оценивается примерно в 500 000 особей, к видам, находящимся под угрозой исчезновения.