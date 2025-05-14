Пир гигантских изопод на аллигаторе: пугающее видео со дна океана

Эти ракообразные являются глубоководными падальщиками.

Биологи из Университета штата Луизиана изучали гигантских «мокриц» изопод из рода крупных равноногих ракообразных.

Гигантские изоподы (лат. Bathynomus) в больших количествах встречаются в холодных глубоких водах Атлантического, Тихого и Индийского океанов. Это важные придонные падальщики: они питаются мертвыми китами, рыбой и кальмарами. Они также могут быть активными хищниками, нападая на медленно передвигающуюся добычу, такую как морские огурцы или губки.

В зависимости от вида (в общей сложности их насчитывается около 20) Bathynomus имеют длину тела от 8 до 76 см.

Гигантские изоподы относятся к числу древнейших организмов на Земле, и американские ученые решили узнать, как они питались до появления китов. Биологи поместили три туши других древнейших существ, аллигаторов, на трех разных участках глубиной 2000 метров в Мексиканском заливе. Процесс удивил даже специалистов.

В первую очередь фантастической оказалась скорость, с которой живущие в заливе изоподы обнаружили привлекательную трапезу: в течение первых же 24 часов огромное количество падальщиков нашло дорогу к тушам и облепило их. Ракообразные без труда проделали отверстия в жесткой шкуре аллигатора с помощью своих крепких челюстей и приступили к пиру, наедаясь до состояния полной неподвижности.

Погребенные глубоко под поверхностью океана, в нескольких тысячах метров от источника света, они должны добывать пищу и углерод там, где его только возможно получить. Это означает, что когда кит или большая рыба умирает и тонет, его тело становится пищевым оазисом в практически необитаемом ландшафте.

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Эксперимент проводился для того, чтобы изучить, какую роль пресмыкающиеся вроде аллигаторов могли играть в круговороте углерода и биоразнообразия на дне океанов. Миллионы лет назад, когда китов на Земле еще не было и в помине, углерод мог откладываться на больших глубинах как раз из трупов водоплавающих пресмыкающихся (плезиозавров, ихтиозавров и мезозавров), поэтому аллигатор оказался наиболее подходящим претендентом для моделирования ситуации, происходящей в древности.

Благодаря эксперименту исследователи выяснили, что если погибшие рептилии затонут, на дне океана их трупы не пропадут и будут приносить пользу (не только изоподам).