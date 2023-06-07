Питоны помогают крысам захватить национальный парк во Флориде

Это опасный инвазивный союз.

Исследователи обнаружили, что бирманские питоны (Python bivittatus) непреднамеренно помогают хлопковым крысам (Sigmodon hispidus) доминировать в некоторых частях национального парка Эверглейдс во Флориде, уничтожая тех, кто их ест. По словам исследователей, рост численности грызунов может еще больше загубить и без того хрупкую экосистему – и увеличить риск заболеваний для людей.

Первый бирманский питон был найден в Эверглейдс в 1979 году, и его численность резко возросла в 1980-х и 1990-х годах. Сейчас в Эверглейдс живут десятки тысяч змей, и за последние 40 лет они уничтожали местные популяции различных животных, включая рысей, кроликов и лисиц.

Но некоторых мелких млекопитающих присутствие бирманских питонов не затрагивает, в том числе хлопковую крысу. Чтобы выяснить, какое влияние питоны оказывают на этот вид, исследователи поймали 115 крыс и снабдили их датчиками: 34 из них находились в районе с низкой популяцией питонов, а 81 – в районе с высокой популяцией.

Они отслеживали крыс каждые 48 часов и регистрировали хищников, когда их находили мертвыми. В тех случаях, когда трупы, вероятно, были проглочены, команда анализировала экскременты и отрыгнутые останки на ДНК крыс.

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Результаты показали, что уровень смертности крыс был одинаковым в обеих областях. Хотя питоны убили шесть помеченных хлопковых крыс в районе с высокой популяцией питонов, они не оказали значительного влияния на общую популяцию этих грызунов.

Но поскольку питоны оказали разрушительное воздействие на популяции других, более крупных млекопитающих, таких как рыси и лисы, это оставило экосистему открытой для захвата крысами. В результате в районах, где питоны широко распространены, хлопчатобумажные крысы «теперь доминируют в сообществе», – отмечают исследователи.

Исчезновение популяций крупных и средних млекопитающих в Эверглейдс повлияло на важные экосистемные процессы, такие как круговорот питательных веществ. Кролики, например, выступали в качестве краеугольного камня для распространения семян. Крысы, по словам авторов нового исследования, вряд ли смогут выполнять те роли, которые играли потерянные млекопитающие.

Крысы так же распространяют болезни среди людей. Хлопковые крысы – резервуар для вирусов, которые могут передаваться человеку, включая вирус Эверглейдс (EVEV) и хантавирусы. А в исследовании 2017 года, было обнаружено, что в отсутствие других млекопитающих комары в некоторых частях Эверглейдс теперь в основном пьют кровь хлопковых крыс. Болезни, переносимые крысами, могут передаваться человеку через укусы комаров.

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Исследование было сосредоточено на одном из видов комаров – Culex cedecei – который старается держаться подальше от городских районов, но другой вид, Culex panocossa, также был обнаружен во Флориде – и этот вид выживает в городах.

Натан Беркетт-Кадена, ведущий автор исследования и адъюнкт-профессор энтомологии в Университете Флориды, отметил, что комар C. panocossa теперь вступил в контакт с хлопковыми крысами, и это может привести к повышенному риску арбовирусов – вирусов, распространяемых среди людей насекомыми-переносчиками.