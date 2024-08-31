Пивные ловушки и другие способы избавиться от слизней на даче

Нашествие слизней может стать реальной проблемой на садовом участке - эти моллюски практически всеядны и с удовольствием употребляют в пищу наши посадки.

Есть несколько простых и относительно недорогих способов избавиться от вредителей на дачных участках – например, установить пивные ловушки.

Садовые эксперты поясняют, что слизней притягивает запах пива и газов брожения. Поэтому можно пожертвовать небольшое количество этого относительно недорого напитка для борьбы с вредителями. Чтобы установить такую пивную ловушку, нужно налить немного пива в пустую бутылку или банку, зарыть её практически по горлышко рядом с местами наибольшего скопления слизней на участке и оставить на ночь. Под утро вы найдёте в бутылке множество слизней, которые либо утонут в живительном напитке, либо просто не смогут выбраться.

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Некоторые эксперты также добавляют, что вместо пива можно использовать простую газировку – в таком случае моллюсков привлечёт большое количество сахара, который содержится в напитке. После операции по поимке вредителей, бутылки со слизнями или тельца самих моллюсков можно утилизировать любым удобным способом.

По словам специалистов, изначально предотвратить нашествие вредителей поможет посадка на участке лаванды, бархатцев и розмарина, а также чеснока – слизни не любят эти растения, а самодельный спрей из чеснока и подавно поможет отвадить их. Также важно своевременно пропалывать грядки от сорняков, чтобы слизням негде было прятаться, и избегать полива в конце дня — большинство слизней питаются ночью, поэтому важно не создавать им комфортные условия для жизни, которыми являются влажность вперемешку с теплом.