У Новой Гвинеи – самая богатая островная флора в мире

Ученые насчитали на острове почти 14 000 видов растений.

Новая Гвинея — второй по величине остров в мире (после Гренландии) — находится на западе Тихого океана в 2,3 тыс. километрах севернее Австралии. Она представляет собой сложную мозаику экосистем от равнинных джунглей до высокогорных пастбищ с пиками выше, чем у Монблана.

Ботаникам давно известно, что на этом острове произрастает огромное количество видов растений. Усилия по их выявлению и описанию продолжаются с XVII века. Однако, поскольку исследователи в основном работали независимо друг от друга, оставалась значительная неопределенность в отношении точного числа растений, которое оценочно колебалось от 9 000 до 25 000.

Кувшиночник Nepenthes Biak, хищное растение — эндемик известняковых прибрежных скал в низменной зоне вечнозеленых лесов острова Биак в Индонезийской Новой Гвинее Фото: Matin Cheek

«После Амазонии, для которой недавно были опубликованы контрольные списки растений, Новая Гвинея оставалась последним неизвестным регионом», — Родриго Камара-Лерет, ведущий автор исследования.

Под руководством Камары-Лерета 99 ученых из 56 учреждений и 19 стран не так давно создали первый проверенный экспертами контрольный список из 13 634 видов сосудистых растений Новой Гвинеи и окружающих ее островов.

Исследователи начали свою широкомасштабную совместную работу с составления списка названий растений из онлайн-каталогов, институциональных репозиториев и наборов данных, курируемых таксономистами.

После стандартизации научных названий 99 экспертов по флоре Новой Гвинеи проверили почти 25 000 названий видов, полученных из более чем 700 000 отдельных образцов. Для этого они рассмотрели список оригинальных названий в своем семействе специалистов и оценили, были ли эти имена правильно определены на онлайн-платформах. Наконец, было проведено независимое сравнение между списком, принятым экспертами, и списком, содержащимся в Plants of the World Online for New Guinea.

Musa ingens — это вид бананов, эндемичный для Новой Гвинеи. Это самое большое и самое высокое недревесное растение в мире, его стебли могут превышать 15 метров в высоту и 2 метра в окружности, а плоды могут весить более 1,5 кг. Фото: Rodrigo Cámara Leret

Полученный контрольный список свидетельствует о том, что в Новой Гвинее самая богатая островная флора в мире. Здесь на 20% больше видов, чем на Мадагаскаре или Борнео. Безусловно, наиболее богатым видовым семейством являются орхидеи, а почти треть видов составляют деревья. 68% растений в Новой Гвинее являются эндемиками.

«Такое высокое эндемичное богатство видов не имеет себе равных в тропической Азии. Это означает, что Индонезия и Папуа-Новая Гвинея, два государства, на которые разделен остров, несут уникальную ответственность за выживание этого незаменимого биоразнообразия», — Родриго Камара-Лерет.

Исследователи отмечают, что новый авторитетный контрольный список улучшит точность биогеографических и экологических исследований, поможет сосредоточить секвенирование ДНК на богатых видами группах с высоким эндемизмом и облегчит обнаружение большего количества видов таксономистами.

Тысячи экземпляров остаются неопознанными в коллекциях, а многие неизвестные виды еще не обнаружены в дикой природе. По оценкам авторов работы, в ближайшие 50 лет список флоры Новой Гвинеи пополнится еще тремя или четырьмя тысячами видов растений.