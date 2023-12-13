Пластик в океане виноват в том, что морские обитатели потеряли интерес к сексу

Это может повлиять на целые экосистемы.

На Всемирном экономическом форуме озвучили неутешительный прогноз: к 2050 году в океане будет больше пластика, чем рыбы. Пластик и сейчас вездесущ, а теперь новое исследование предполагает, что обычные пластиковые добавки отвращают мелких ракообразных – бокоплавов – от спаривания.

«Эти крохотные ракообразные составляют значительную часть рациона рыб и птиц. Если их популяция сократится, это повлияет на всю пищевую цепочку», – Алекс Форд, экотоксиколог из Портсмутского университета в Великобритании.

В серии экспериментов токсиколог-эколог из Портсмута Бидеми Грин-Оджо и его коллеги подвергли бокоплавов Echinogammarus marinus воздействию только четырех из примерно 10 000 возможных химических добавок, обнаруженных в пластике.

«Мы выбрали эти четыре добавки, потому что предполагаемая опасность, которую они представляют для здоровья, хорошо задокументирована. Два химических вещества, которые мы исследовали (DBP и DEHP), регулируются и не разрешены к использованию в продуктах в Европе. Два других химических вещества не имеют текущих ограничений и содержатся во многих предметах домашнего обихода. Мы хотели проверить эффекты этих веществ», – пишут исследователи.

Все четыре протестированных вещества обладали способностью снижать успешность спаривания ракообразных за счет изменений в их поведении. Кроме того, два из протестированных химических веществ, трифенилфосфат (TPHP) и дибутилфталат (DBP), вызвали снижение количества сперматозоидов.

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«Хотя животные, которых мы тестировали, подвергались воздействию гораздо более высоких концентраций, чем обычно можно обнаружить в окружающей среде, результаты показывают, что эти химические вещества могут влиять на количество сперматозоидов. Вполне возможно, что если бы мы провели эксперимент на креветках, которые подвергались воздействию в течение более длительного периода или на критических этапах их жизненного цикла, это повлияло бы на уровень и качество их спермы», – Алекс Форд.

Хотя два других химиката не уменьшили количество сперматозоидов у бокоплавов, команда отмечает, что это не означает, что они не оказывают негативного влияния на их качество.

В лаборатории, когда E. marinus встречались с партнерами, они спаривались меньшее количество раз при воздействии даже низких уровней NBBS, TPHP и DEHP. Такие результаты дополняют растущее количество исследований, предполагающих, что долгосрочное воздействие пластмасс и их добавок оказывает влияние на здоровье животных.

Если пластиковые добавки действительно нарушают процесс воспроизводства животных, то наша «пластиковая зависимость» может способствовать идущему сейчас шестому массовому вымиранию на Земле, пишут исследователи.