Пластик в океане виноват в том, что морские обитатели потеряли интерес к сексу

Это может повлиять на целые экосистемы.
На Всемирном экономическом форуме озвучили неутешительный прогноз: к 2050 году в океане будет больше пластика, чем рыбы. Пластик и сейчас вездесущ, а теперь новое исследование предполагает, что обычные пластиковые добавки отвращают мелких ракообразных – бокоплавов – от спаривания.
«Эти крохотные ракообразные составляют значительную часть рациона рыб и птиц. Если их популяция сократится, это повлияет на всю пищевую цепочку», – Алекс Форд, экотоксиколог из Портсмутского университета в Великобритании.
В серии экспериментов токсиколог-эколог из Портсмута Бидеми Грин-Оджо и его коллеги подвергли бокоплавов Echinogammarus marinus воздействию только четырех из примерно 10 000 возможных химических добавок, обнаруженных в пластике.
«Мы выбрали эти четыре добавки, потому что предполагаемая опасность, которую они представляют для здоровья, хорошо задокументирована. Два химических вещества, которые мы исследовали (DBP и DEHP), регулируются и не разрешены к использованию в продуктах в Европе. Два других химических вещества не имеют текущих ограничений и содержатся во многих предметах домашнего обихода. Мы хотели проверить эффекты этих веществ», – пишут исследователи.
Все четыре протестированных вещества обладали способностью снижать успешность спаривания ракообразных за счет изменений в их поведении. Кроме того, два из протестированных химических веществ, трифенилфосфат (TPHP) и дибутилфталат (DBP), вызвали снижение количества сперматозоидов.
«Хотя животные, которых мы тестировали, подвергались воздействию гораздо более высоких концентраций, чем обычно можно обнаружить в окружающей среде, результаты показывают, что эти химические вещества могут влиять на количество сперматозоидов. Вполне возможно, что если бы мы провели эксперимент на креветках, которые подвергались воздействию в течение более длительного периода или на критических этапах их жизненного цикла, это повлияло бы на уровень и качество их спермы», – Алекс Форд.
Хотя два других химиката не уменьшили количество сперматозоидов у бокоплавов, команда отмечает, что это не означает, что они не оказывают негативного влияния на их качество.
В лаборатории, когда E. marinus встречались с партнерами, они спаривались меньшее количество раз при воздействии даже низких уровней NBBS, TPHP и DEHP. Такие результаты дополняют растущее количество исследований, предполагающих, что долгосрочное воздействие пластмасс и их добавок оказывает влияние на здоровье животных.
Если пластиковые добавки действительно нарушают процесс воспроизводства животных, то наша «пластиковая зависимость» может способствовать идущему сейчас шестому массовому вымиранию на Земле, пишут исследователи.
Ученые предупредили об угрозе массового вымирания на Земле к 2100 году
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