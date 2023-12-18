Почему беременную косатку Наю нельзя выпустить на волю? И другие вопросы учёным о работе «Москвариума»

Ученые рассказали о том, как деятельность «Москвариума» помогает развивать науку и сохранять биоразнообразие видов на планете.

Уникальный случай беременности косатки Наи стал важной новостью для научного сообщества в России. Недавно команда «Москвариума» рассказала о беременности косатки и возможных рисках для матери и детеныша. А заодно ученые и эксперты обсудили, как деятельность «Москвариума» помогает морским биологам и другим центрам – всё это в шестой серии документального сериала «Ная».

В чем уникальность беременности косатки Наи?

Несмотря на спокойное течение беременности и стабильное состояние животного, специалисты оценивают возможность положительного исхода родов в 50%. В силу размеров животного ветеринарные врачи крайне ограничены в хирургических вмешательствах. В то же время помочь Нае ухаживать за малышом тренеры и ветеринары смогут только на безопасном расстоянии: погружение с косатками запрещено в России на законодательном уровне.

Станислав Дробышевский кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ «Беременность косатки в неволе – это единственный случай в России. Ная, находясь в условиях искусственной среды, не видела процесс родов и ухода других особей за своими детенышами. Поэтому крайне важно, чтобы косатка Ная смогла сориентироваться "на месте". В этом случае специалисты могут максимально подготовиться к возможным сценариям развития ситуации».

В случае, если период родовой деятельности косатки будет затягиваться, врачи «Москвариума» смогут ввести ей окситоцин, а для малыша уже подготовили все необходимое для молочной смеси, максимально приближенной по составу к материнскому молоку на тот случай, если Ная не сможет кормить детеныша самостоятельно.

Александр Семенов рассказал о возможных рисках для детеныша Наи: «Первый детеныш иногда погибает по неопытности родителя: такой исход реален и даже обычен. Поэтому существует вероятность, что детеныш погибнет».

Несмотря на сложности, команда «Москвариума» делает все возможное для того, чтобы обеспечить Нае максимально комфортную обстановку для родов и ухода за детенышем и искренне надеется на то, что детеныш благополучно появится на свет.

Почему нельзя выпустить Наю в дикую природу?

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На текущий момент в России нет официальных рекомендаций по перемещению морских млекопитающих в дикую природу из искусственной среды обитания. Согласно международным рекомендациям, китообразные, прожившие более двух лет в искусственных условиях, не рекомендованы к выпуску в дикую природу.

Александр Семенов морской биолог, начальник водолазной службы Беломорской биологической станции МГУ «Мы не знаем, как косатки из искусственной среды будут взаимодействовать с сородичами из дикой популяции: они могут быть не приняты. Ни в одном центре нет условий, полностью идентичных естественной среде: это приливы и отливы, морские течения, сезонность, наличие или отсутствие пищи. Полудикий формат, когда есть огороженная полувольная среда, и при этом продолжается взаимодействие с человеком, к которому привыкли животные – это оптимальный вариант для Наи».

На данном этапе ведется проработка вопроса создания полувольных условий для Наи и ее детеныша: подходящим местом для них может стать лагуна или бухта, защищенная от ветров и штормов. Важно подчеркнуть, что создание таких условий – это сложный и долгий процесс, который требует участия компетентных органов научного и экспертного сообщества, изучения международного опыта.

Какие учёные работают в «Москвариуме» и откуда там животные?

Сегодня в «Москвариуме» обитает более 12 000 животных, большая часть из которых размножена в искусственной среде обитания. Так, в центре на постоянной основе действует лаборатория по разведению рыб и других гидробионтов, а за изучение и уход за каждым обитателем отвечают десятки специалистов: гидробиологи, ихтиологи, ветеринары и биохимики.

Александр Семенов морской биолог, начальник водолазной службы Беломорской биологической станции МГУ «Часть животных поступает в аквариум для демонстрационных целей, другая часть – для лабораторных исследований. Таким образом, нам не нужно вылавливать животных из дикой природы, потому что они размножаются непосредственно в "Москвариуме"»

Как изучение животных в искусственной среде обитания поможет сохранить биоразнообразие?

Георгий Каваносян эколог «Мы не можем изучать дикую природу, не изъяв из нее образцы. "Москвариум" изучает не только морских млекопитающих, но и экосистемы в целом. Виды, обитающие в океанариумах, могут стать банком ДНК, который мы сможем распространить в естественные ареалы обитания».

Ветеринарный врач Сергей Гершов отметил прикладной аспект изучения животных в искусственной среде: «Зная особенности анатомии, физиологии, поведения, болезней животных, мы со временем сможем гораздо лучше понимать процессы, которые происходят с ними в дикой природе».