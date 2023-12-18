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Почему беременную косатку Наю нельзя выпустить на волю? И другие вопросы учёным о работе «Москвариума»

Фото: «Москвариум»

Косатка Ная

Ученые рассказали о том, как деятельность «Москвариума» помогает развивать науку и сохранять биоразнообразие видов на планете.

Уникальный случай беременности косатки Наи стал важной новостью для научного сообщества в России. Недавно команда «Москвариума» рассказала о беременности косатки и возможных рисках для матери и детеныша. А заодно ученые и эксперты обсудили, как деятельность «Москвариума» помогает морским биологам и другим центрам – всё это в шестой серии документального сериала «Ная». 

В чем уникальность беременности косатки Наи?

Несмотря на спокойное течение беременности и стабильное состояние животного, специалисты оценивают возможность положительного исхода родов в 50%. В силу размеров животного ветеринарные врачи крайне ограничены в хирургических вмешательствах. В то же время помочь Нае ухаживать за малышом тренеры и ветеринары смогут только на безопасном расстоянии: погружение с косатками запрещено в России на законодательном уровне.

В случае, если период родовой деятельности косатки будет затягиваться, врачи «Москвариума» смогут ввести ей окситоцин, а для малыша уже подготовили все необходимое для молочной смеси, максимально приближенной по составу к материнскому молоку на тот случай, если Ная не сможет кормить детеныша самостоятельно.

Александр Семенов рассказал о возможных рисках для детеныша Наи: «Первый детеныш иногда погибает по неопытности родителя: такой исход реален и даже обычен. Поэтому существует вероятность, что детеныш погибнет».

Несмотря на сложности, команда «Москвариума» делает все возможное для того, чтобы обеспечить Нае максимально комфортную обстановку для родов и ухода за детенышем и искренне надеется на то, что детеныш благополучно появится на свет.

Почему нельзя выпустить Наю в дикую природу?

На текущий момент в России нет официальных рекомендаций по перемещению морских млекопитающих в дикую природу из искусственной среды обитания. Согласно международным рекомендациям, китообразные, прожившие более двух лет в искусственных условиях, не рекомендованы к выпуску в дикую природу.

На данном этапе ведется проработка вопроса создания полувольных условий для Наи и ее детеныша: подходящим местом для них может стать лагуна или бухта, защищенная от ветров и штормов. Важно подчеркнуть, что создание таких условий – это сложный и долгий процесс, который требует участия компетентных органов научного и экспертного сообщества, изучения международного опыта.

Какие учёные работают в «Москвариуме» и откуда там животные?

Сегодня в «Москвариуме» обитает более 12 000 животных, большая часть из которых размножена в искусственной среде обитания. Так, в центре на постоянной основе действует лаборатория по разведению рыб и других гидробионтов, а за изучение и уход за каждым обитателем отвечают десятки специалистов: гидробиологи, ихтиологи, ветеринары и биохимики.

Как изучение животных в искусственной среде обитания поможет сохранить биоразнообразие?

Ветеринарный врач Сергей Гершов отметил прикладной аспект изучения животных в искусственной среде: «Зная особенности анатомии, физиологии, поведения, болезней животных, мы со временем сможем гораздо лучше понимать процессы, которые происходят с ними в дикой природе».

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