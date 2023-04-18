Почему фекалии пингвинов важны для здоровья океана

Не все герои носят плащи. Некоторые просто какают в океаны.

Крупные морские млекопитающие, такие как усатые киты, играют огромную роль в круговороте питательных веществ в морской среде, напрямую способствуя росту фитопланктона и связыванию углерода в атмосфере. Мы писали об этом в статье о том, как фекалии китов спасают океаны.

Теперь ученые впервые обнаружили других важных участников экологических процессов в океане – они меньше, но пищеварительная система у них не менее мощная и ежегодно выводит в воды Южного океана более полумиллиона килограммов железа, помогая планктону процветать. И это – пингвины.

Железо — элемент, который нужен любым организмам на планете. В океане его часто не хватает – железа в некоторых районах крайне мало. Дефицит этого элемента нередко ограничивает развитие фитопланктона — водорослей, связывающих в процессе фотосинтеза углекислый газ. Также фитопланктоном питаются многие морские обитатели, включая криль. А криль уже составляет значительную часть рациона антарктических пингвинов.

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Исследовательская группа под руководством Олега Беляева из Института морских наук Андалусии (ICMAN) обнаружила, что мировая популяция антарктических пингвинов (Pygoscelis antarctica) ежегодно возвращает более 574 тонн важнейшего металла в антарктические воды вместе с гуано – своими экскрементами.

Впервые была изучена важнейшая роль этих птиц в круговороте железа, и это подтверждает тонко настроенную взаимосвязь экосистемы. Исследователи считают, что, несмотря на тяжелую работу, которую пингвины совершают для поддержания здоровья океана, их популяция сократилась вдвое с 1980-х годов.

Круговорот железа и стимулирование чистой первичной продукции в пелагиали Южного океана Фото: Oleg Belyaev

Антарктические пингвины населяют отдаленные и труднопроходимые районы у побережья Антарктического полуострова и на островах Южной Атлантики. Чтобы измерить выработку железа птицами, исследователи отметили на карте их колонии с помощью дрона, а у одной из колоний на острове Десепшн был измерен объем корма. Дальнейший химический анализ показал высокую концентрацию железа в гуано, составляющую около 3 мг на грамм.

Поскольку значительное количество гуано, которое вырабатывают пингвины, возвращается в океан, оно обеспечивает легкодоступный источник железа для всего жизненного цикла.

Учёные надеются, что их исследование поможет повысить осведомленность о прямом экологическом воздействии пингвинов на поддержание жизни в водах, окружающих их места обитания.