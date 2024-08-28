Почему кошки плохо переносят закрытые двери

Оказывается, как и люди, наши домашние питомцы могут испытывать страх упустить что-то важное.

Кошки и коты не любят закрытые двери. Звук скребущихся об дверь когтей вместе с тревожным мяуканьем способны довести хозяев до безумия.

Ветеринары поясняют, что одна из причин такого агрессивного любопытства связана с боязнью пропустить что-то важное и интересное – так называемый ​​«FOMO» (fear of missing out). У людей это тревожное психическое состояние стало возникать всё чаще в результате чрезмерного вовлечения в социальные сети. Как следствие, у многих начало появляться навязчивое желание оставаться в курсе всех событий своих знакомых — чтобы ни в коем случае не пропустить нечто важное.

Карен Суэда, ветеринарный врач-бихевиорист (бихевиоризм — направление психологии, которое занимается изучением поведения), пояснила Live Science, что кошки тоже испытывают этот страх, который проявляется в эмоции: «я не знаю, что находится за дверью, я хочу пойти посмотреть и выяснить».

С другой стороны, кошки не только любопытные животные, но ещё и хищники, которые любят контроль – дом они считают своей территорией, а значит им нужно знать всё, что происходит в каждом её уголке. Так они чувствуют себя в безопасности — кошке же не объяснишь, что закрытая дверь это временно.

«Кошки любят контролировать доступ к пространству, жизненно важным базовым потребностям и территории», – пояснила Ингрид Джонсон, консультант по поведению кошек.

Фото: Ирина Баёва / фотохостинг Russian Traveler

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«Они просто знают, что место, к которому у них раньше был доступ, теперь внезапно закрыто. Это стресс для животных», — добавила эксперт.

Джонсон объяснила, что в таком случае важно придерживаться последовательного поведения: если вы не хотите, чтобы кот испытывал стресс, когда вы принимаете ванну или идёте в туалет, держите двери в эти или другие комнаты закрытыми всё время.

Эксперты напоминают, что кошки меньше всего любят отсутствие контроля, отсутствие выбора и перемены. Поэтому убедитесь, что закрытые двери не доставляют вашему любимцу сильного стресса. Если кошка неистово кричит, шипит и поджимает уши, значит ваше животное не просто хочет привлечь к себе внимание, а по-настоящему переживает.

Ну и конечно, важно понимать, насколько для кошек важно взаимодействие с человеком – для них оно даже важнее, чем еда или игрушки, несмотря на внешнее хладнокровие и независимость. Поэтому есть вероятность, что в те часы или минуты, когда вас разделяет дверь, питомцу просто без вас очень одиноко.