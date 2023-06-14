Почему лошади спят стоя?

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Если вы когда-нибудь проходили мимо табуна лошадей ночью, то наверняка замечали, что сложно застать спящую лошадь, которая разлеглась на земле. Так почему же эти животные спят стоя?

Ответ кроется в древнем инстинкте выживания. Лошади дремлют стоя, чтобы сбалансировать свою потребность во сне с необходимостью быть начеку из-за хищников. В процессе эволюции у них появилась система так называемых сухожильных замков, которые позволяют им «блокировать» колени и поддерживать позу стоя.

Когда лошадь расслабляет мышцы ног, связки и сухожилия опорного аппарата действуют как натяжные ленты – они стабилизируют плечевые, коленные и голеностопные суставы ног. Это позволяет лошади оставаться на ногах без особого напряжения мышц.

Так она может быстро встрепенуться и ускакать в случае опасности, а также получает возможность обозревать окрестности и вовремя заметить потенциальную угрозу.

Во время «стоячего» сна лошади не погружаются в глубокий сон, поскольку они должны быть готовы убежать в любой момент, если возникнет опасность. Поэтому они восполняют свою потребность во сне урывками, разбивая сон на короткие периоды в течение дня.

То же самое касается и других крупных травоядных, таких как зебры, бизоны, слоны и жирафы, которые способны спать на ногах. Но хотя лошади большую часть времени спят стоя, им необходимо улечься для более восстановительного сна.

Фото: Josefine S. / Flickr

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«Лошади будут проводить большую часть своего времени во сне стоя, но на самом деле они не достигают полного цикла сна, когда стоят», – Сара Мэтлок, старший инструктор по поведению лошадей в Университете штата Колорадо.

Взрослые лошади могут спать всего 4-5 часов в день, и большую часть этого времени они могут спать стоя. По словам Мэтлок, в положении стоя лошади достигают «медленноволнового», или глубокого сна без сновидений. Но для полноценного отдыха им требуется не менее 25 минут быстрого сна в день, что может происходить только в положении лежа. В противном случае они могут испытывать недосыпание, что иногда представляет серьезную опасность для здоровья.

«У лошадей, которые не получают достаточного количества быстрого сна, может развиться нарколепсия. Например, они могут упасть, когда вы едете верхом», – говорит Мэтлок.

Безмятежное утро табуна лошадей в Чарышском районе Алтайского края. Фото: Ольга Рудченко / фотохостинг rtraveler.ru

Поскольку стояние во время сна – это адаптация, позволяющая избежать хищников, лошади должны чувствовать себя комфортно и в безопасности, чтобы уснуть лежа. В популяциях диких лошадей, если несколько лошадей одновременно ложатся, чтобы поспать в фазе быстрого сна, по крайней мере одна лошадь останется бодрствовать, чтобы держать дозор.

«Если они не чувствуют себя в безопасности в своей среде, или с ними нет других лошадей, или если они изолированы, то они с меньшей вероятностью смогут лечь спать», – заверяет Мэтлок.