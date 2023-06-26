Почему новозеландский долгоносик-жираф увеличивается в размерах

У миниатюрных особей шансов на размножение почти не остается.

В Новой Зеландии живет удивительное жесткокрылое насекомое долгоносик-жираф, также известный как жук-жираф (Lasiorhynchus barbicornis). В 1769 году английский натуралист Джозеф Бэнкс сопровождал Джеймса Кука во время его первого кругосветного путешествия, и на территории Новой Зеландии собрал образцы не известного науке насекомого. Спустя шесть лет датский энтомолог Йохан Кристиан Фабрициус описал новый вид, дав ему имя Curculio assimilis. Позднее биологи пересмотрели классификацию, отнеся находку к семейству длиннотелы (долготелы или брентиды, Brentidae).

В Новой Зеландии других представителей семейства нет: ближайшие родственники находятся в Сулавеси, Австралии, Вануату и Фиджи. Это самое длинное насекомое Новой Зеландии и самый длинный брентид в мире, хотя размер особей сильно отличается: от 15–90 мм у самцов до 12-50 мм у самок. Насекомое демонстрирует сильный половой диморфизм: не только по длине тела, но и по размеру рострума.

У ученых нет объяснения столь заметных различий. Одной из гипотез была адаптация под условия окружающей среды: считалось, что на юге долготелы длиннее. Какое-то время назад международная группа ученых решила найти ответ на этот вопрос. Биологи предположили, что большой размер особи обеспечивает ей конкурентное преимущество в брачный период: в мире природы это не редкость.

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По результатам наблюдений выяснилось, что в каждой группе длиннотелов независимо от географии присутствовали самцы самых разных размеров: и мелкие, и крупные. Чем больше в группе массивных конкурентов — тем меньше шансов на спаривание у миниатюрных. Но даже в тех группах, где присутствует множество «видных» особей, разыгрывается нешуточная борьба, и не каждому насекомому удается продолжить свой род.

Более того: пока самцы ведут свою конкурентную борьбу, самки тоже выясняют отношения между собой, чтобы заполучить самого выдающегося партнера, и здесь тоже побеждает самая здоровая особь. Результатом становится передача только самых лучших и сильных генов, то есть из поколения в поколение брентиды увеличиваются в размерах, а численность мелких представителей снижается.