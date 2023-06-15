Почему самки гиен убивают своих детенышей?

Во всем виноват матриархат.

Самки гиен могут жаждать крови детенышей — даже в своих кланах. Новое исследование предполагает, что детоубийство может быть частью стратегии, которую гиены используют для поддержания своего социального статуса.

Оказывается, что детоубийство является весомой частью смертности детенышей в группах гиен. Ученые во главе с Эли Штраус, поведенческим экологом из Университета Небраски-Линкольна, изучили данные за три десятилетия о популяциях пятнистой гиены в Кении, чтобы изучить смертность детенышей младше года. Из 99 зафиксированных случаев гибели 21 можно было отнести к детоубийству, причем его всегда совершали самки. Голод и львы также унесли жизни многих детенышей.

Наблюдения за детоубийством заставили команду задуматься, почему гиены убивают детенышей даже внутри собственной группы. «Это кажется нелогичным, если животные живут сплоченной семьей и ведут активную социальную жизнь», — говорит Штраус. Хотя гиены проводят большую часть времени в одиночестве, групповая жизнь позволяет им защищать свою территорию от кланов-соперников и объединяться против угрожающих им львов.

Гиены рожают в изолированном логове. Но обычно в течение нескольких недель они переводят своих детенышей в общую берлогу. Хотя такие логова укрывают малышей от крупных хищников, которые не могут проникнуть в небольшие отверстия убежища, они несут другую угрозу: именно поблизости таких берлог происходили все задокументированные случаи убийства детенышей.

Фото: zoofanatic / Flickr

Самки гиены убивают детенышей так же, как любую мелкую добычу. Они хватают детенышей за череп мощными челюстями и раздавливают его, как скорлупу ореха. От этого не защищены даже родственники самки-убийцы — так, одна гиена выманила двух детенышей своей сестры из логова, а после убила обоих.

Причина таких смертей кроется в иерархии гиен, которая строится на строгом матриархате. В группе, где самцы приходят и уходят, а самки являются постоянными членами с четко распределенными ролями, без утверждения своего места под солнцем не обойтись. По словам Штраус, агрессивные взаимодействия помогают определить, какие гиены находятся на вершине социальной лестницы, и все члены группы в этом убеждаются.

Детеныши женского пола, достигшие половозрелости, могут усилить позиции своей матери в группе. Почти во всех зафиксированных случаях детоубийств у гиен «преступления» совершали самки, которые имеют более высокий социальный статус. Это говорит о том, что некоторые самки могут убивать детенышей, чтобы не допустить своих соперниц на свое место.

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Фото: KATE YOSHIDA

В 11 из 21 случаях убитых детенышей съедали. Поскольку их убийство не коррелировало с доступом к добыче и поскольку голодные самцы не убивали детенышей, исследователи пришли к выводу, что стремление насытиться не было главной мотивацией для подобных нападений.

По словам ученых, о том, почему самцы убивают детенышей, известно гораздо больше. У других видов, таких как, например, львы, самцы могут убивать молодых животных, чтобы матери быстрее снова смогли спариваться и принести новое потомство. Подобное поведение наблюдалось также у дельфинов.

Исследование доказывает, что у некоторых видов самки также соревнуются за передачу своих генов, но уже путем выживания (или убийства) потомства, а не нового спаривания. В условиях высокой конкуренции за воспроизводство «самцы и самки будут делать все для того, чтобы выжило их собственное потомство, включая убийство потомства других», — говорит Хучард.

Несмотря на жестокость, с которой они обращаются с чужими детенышами, самки гиены могут быть «очень внимательными и прилежными матерями», говорит Штраус. Мамы-гиены выкармливают своих детенышей около 14 месяцев и помогают им в добыче пищи даже после отлучения от груди.