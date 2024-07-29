Почему собак нельзя носить на руках?

По словам кинологов, у животных, проводящих много времени на руках у хозяев, вырабатываются вредные привычки.

Собакам необходимо исследовать мир и получать новую информацию, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев «Радио 1». Поэтому собак даже очень маленьких размеров следует спускать с рук во время прогулок, чтобы позволить им обнюхивать других животных и изучать метки.

«Если у собаки есть поведенческие проблемы, постоянное ношение на руках может усугубить проблему. В целом, здоровой собаке и не нужно, чтобы ее постоянно носили», – пояснил кинолог.

Если у собаки есть страхи, связанные с привязанностью, хозяин может быть тем, кто поможет животному их побороть – особенно если будет рядом в моменты конфликтов любимца с другими животными. В таком случае брать животное на руки нормально, но важно самому не бояться, не убегать в панике и стараться не дёргать резко животное за поводок. Иначе у вашего любимца может закрепиться страх перед сородичами.

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«В критический момент, когда собаке страшно, она будет искать защиту и убежище рядом с надежным человеком — ее хозяином. И, если он может обеспечить эту потребность спрятаться, то формируется прочная привязанность».

Однако, как уже было сказано, при наличии у животного поведенческих расстройств систематическое ношение на руках может только укрепить его страхи – поэтому животное важно отпускать исследовать мир во время прогулок.

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Если взять животное на руки необходимо, то важно помнить, что держать собаку вертикально, прижимая к телу или под подмышкой вредно для её здоровья. Также нельзя поднимать собаку за переднии лапы или подмышки. Брать питомца на руки стоит только придерживая его спину – одну руку положить под заднюю часть живота с одной стороны, а другую руку под переднюю, и только после этого взять его на руки. Лапы животного должны оставаться в естественном положении.