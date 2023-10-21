Почему сотни серых китов умирают на побережье США?

Дело опять в изменении климата.

Начиная с 1980-х годов у западного побережья Северной Америки три раза была отмечена массовая гибель редких серых китов (Eschrichtius robustus). Учёные связывают это с изменением условий в Арктике.

Согласно новому исследованию, три всплеска смертности среди серых китов, обитающих у побережья Северной Америки с 1980-х годов, каждый раз сокращали популяцию этих животных на 15-25%. Всего известно о гибели более 2000 серых китов. Первая массовая гибель случилась в период с 1987 по 1989 год и была самой крупной по масштабам: погибло не менее 700 китов.

Второй эпизод произошел в период с 1999 по 2000 год, в результате чего погиб 651 кит. Последнее «массовое вымирание» началось в 2019 году: всего за шесть месяцев на берег выбросились и умерли более 70 серых китов. Оно длится до сих пор (по состоянию на осень 2023 года). Всего за этот период погибло 688 китов.

«Это экстремальные колебания численности, которых мы не ожидали увидеть у таких крупных и долгоживущих видов, как серые киты», – Джошуа Стюарт, доцент Института морских млекопитающих Университета штата Орегон.

Популяция серых китов, обитающих в северной части Тихого океана, была практически целиком истреблена к середине XX века из-за коммерческого китобойного промысла. С тех пор она восстановилась и в настоящее время насчитывает около 14 500 особей.

Согласно новому исследованию, изменение условий и колебания уровня морского льда в Арктике могут объяснить «необычные события смертности», как эти случаи назвали в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований (NOAA).

Условия существования популяции определяют два основных факторов: покрытие морского льда и количество доступной серым китам пищи. Более высокий, чем обычно, ледовый покров иногда блокирует коридор в Берингово и Чукотское моря, где киты проводят летние нагулы, питаясь ракообразными, прежде чем снова мигрировать на юг.

«Когда доступность добычи в Арктике невелика, и киты не могут добраться до мест нагула из-за морского льда, популяция серых китов испытывает быстрые и серьезные потрясения», – Джошуа Стюарт.

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Серые киты быстро оправились от первых двух случаев смертности и снова восстановили популяцию. Но последнее вымирание продолжается с 2019 года и забросило ученых на «неизведанную территорию», объяснил Стюарт.

В отличие от двух предыдущих явлений, в последней гибели серых китов может быть виновата историческая потеря арктического морского льда. Все потому, что на нижней стороне морского льда находится ковер из водорослей, который разлагается и осыпает морское дно пищей для донных обитателей, включая любимых ракообразных китов.

«Чем меньше льда, тем меньше водорослей, что хуже для кормления серых китов. Таяние морского льда также освобождает проход для сильных течений, которые сметают осадки и оставляют бездомными донных ракообразных и других существ. Все эти факторы в совокупности приводят к снижению качества и доступности пищи, на которую полагаются серые киты», – Джошуа Стюарт.

Изменение климата может быть причиной того, что это вымирание серых китов затянется дольше, чем два предыдущих, сказал Стюарт.

Хотя изменение климата может означать, что серым китам достанется меньше еды, оно, вероятно, не поставит популяцию северо-восточной части Тихого океана под угрозу полного исчезновения. Но Северный Ледовитый океан, который значительно потеплел, возможно, не сможет и дальше обеспечивать выживание десяткам тысяч серых китов, как это было в недавнем прошлом, объясняют ученые.