Почему в Австралии так много ядовитых животных?

Вопрос логичный, но довольно непростой.

В Австралии обитает ошеломляющее количество ядовитых существ, включая пауков, змей, медуз, осьминогов, муравьев и пчел. Одни утконосы с ядовитыми шпорами чего стоят! Многие из этих зверей появились еще до того, как Австралия стала отдельным континентом. Но совсем другая история – со множеством ядовитых змей, которые появились в Австралии уже после возникновения континента.

Австралия превратилась в отдельный массив суши около 100 миллионов лет назад, когда отделилась от южного суперконтинента Гондвана. Линия ядовитых насекомых в два-три раза старше, чем этот срок, говорит Кевин Арбакл, доцент кафедры эволюционных биологических наук в Университете Суонси в Великобритании. Другими словами, некоторые ядовитые виды просто «застряли» в Австралии, когда она стала изолирована от всей остальной территории суши.

Ядовитые головоногие моллюски, в том числе кальмары, осьминоги и каракатицы, существуют уже около 300 миллионов лет. Они жили в океане задолго до того, как Австралия стала обособленным континентом.

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По мнению Майкла Ли, профессора эволюционной биологии Южно-Австралийского музея и Университета Флиндерса, чтобы ответить на вопрос о разнообразии ядовитой австралийской фауны, надо вернуться аж на 60 миллионов лет назад – и тогда мы увидим, что все это является просто «исторической случайностью». Движение континентов вытолкнуло Австралию к холодному Южному полюсу, что уничтожило большую часть живущих там тогда рептилий. Когда континент начал медленно дрейфовать обратно на север, там стало теплее, и условия для рептилий снова стали приемлемыми.

Совершенно случайно через 40 миллионов лет после этого континент «колонизировали» первые змеи – они оказались представителями ядовитого семейства Elapidae, куда входят кобры, мамбы, коралловые змеи и тайпаны. Они стали предками тех змей, которых можно встретить в Австралии сегодня. Из 220 видов змей, обитающих в Австралии, 145 ядовиты. И эти смертоносные змеи составляют 65% популяции всех змей Австралии. Немалая доля – учитывая, что во всеми мире около 15% змей являются ядовитыми.

А еще ядовитыми являются все австралийские медузы. Их корни восходят к периоду более чем 500 млн лет назад. По словам ученых, береговая линия Австралии способствует созданию экосистемы, подходящей для этих существ.

По словам профессора экологии Сиднейского университета Дитера Хочули, подсчитать, сколько ядовитых существ обитает в Австралии, сложно.

«Краткий ответ: много, и, вероятно, больше, чем мы думаем», – Дитер Хочули.

Но если не брать во внимание змей, ядовитая фауна Австралии на самом-то деле находится в пределах типичного для нее ареала.

«Вопреки распространенному мнению, Австралия не особенно богата и разнообразна ядовитыми беспозвоночными. Австралия имеет удивительно устойчивую репутацию родины для множества очень ядовитых животных, однако по большей части это преувеличение. Такое разнообразие ядовитых животных не является чем-то необычным для большей частью тропической территории», – заключает Арбакл.