Почему ваша кошка щебечет при виде добычи?

Зоологи давно задаются этим вопросом, но к однозначному выводу так и не пришли.

Возможно вы замечали, что при виде птички или бабочки ваш домашний питомец начинает активно щелкать челюстью, издавая странный звук похожий на щебет или стрекотание. По словам кошачьих психологов – это поведение абсолютно нормально. А вот в чём его причина точно неизвестно, но есть несколько предположений.

Первое, и самое популярное объяснение указывает на кошачье «разочарование». Когда питомец видит добычу (например, из окна), но не может её достать, срабатывает его инстинкт охотника, но досада или фрустрация от недоступности объекта перетекают в звуковое сопровождение.

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Следующая гипотеза гласит, что «кряхтящий» звук может помочь кошкам усилить обоняние, пропуская во время этого движения челюстью воздух в вомероназальный орган (он дополняет обонятельную систему у некоторых животных). Также кошки могут инстинктивно пытаться пародировать своих жертв и издаваемые ими звуки – в особенности птиц. А некоторые исследователи считают, что так животное призывает других кошачьих поучаствовать в состязании, указывая на добычу.

Ну и конечно, всегда можно предположить, что «щебетание» появляется у кошек просто от перевозбуждения – ещё бы, сидишь себе на подоконнике, а тут целая стая птиц! Как тут не прийти в восторг?