Под отколовшимся айсбергом обнаружили осьминогов и морских пауков-гигантов

Тайная экосистема процветала под огромным слоем льда в течение столетий.

Когда гигантский айсберг A-84 откололся от антарктического шельфового ледника Георга VI в январе 2025 года, ученые на борту исследовательского судна Института океана имени Шмидта Falkor изменили свой маршрут и бросились в море Беллинсгаузена изучать открывшееся перед ними морское дно.

Перед ними предстала «прекрасная, процветающая экосистема», наполненная кораллами, губками, ледяными рыбами, осьминогами и гигантскими морскими пауками, которые столетиями были скрыты под гигантским ледяным потолком, размером с целый город.

Осьминог отдыхает на морском дне на глубине 1150 метров Фото: Schmidt Ocean Institute

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В течение восьми дней команда исследователей изучала морское дно на глубине до 1300 метров с помощью управляемого подводного аппарата ROV SuBastian. Они были поражены тем, как таким разнообразным существам удалось процветать в изоляции от источников органического вещества, опускающегося с освещенной солнцем поверхности. Возможно, они получали жизненно важное питание благодаря океанским течениям или другими способами.

В любом случае, каким-то чудом так они просуществовали десятки или даже сотни лет. Будем надеяться, что даже после откола айсберга эта подводная красота сможет сохраниться в своей уникальности и трепетности.