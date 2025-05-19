Подсадные птенцы и гнёзда без ипотеки: как в Южной Сибири спасают соколов-балобанов

За последние 20 лет численность этих редких птиц сократилась в два раза.

Более двух месяцев проведут орнитологи в степях Алтае-Саянского региона, где будут изучать состояние популяций сокола-балобана и степного орла. Также они выпустят в дикую природу десять птенцов балобана, выращенных в питомнике, рассказали Russian Traveler в фонде «Природа и люди».

В этом году при поддержке партнеров экспедиция началась 17 мая в Новосибирске. Задача первого этапа – обнаружить гнездящиеся пары балобанов и определить, какие из них могут стать родителями для подсадных птенцов.

Семья с приёмными птенцами Фото: Елена Шнайдер / фонд «Природа и люди»

Проект по сохранению сокола-балобана реализуется с 2017 года орнитологами Российской сети изучения и охраны пернатых хищников. За это время в дикую природу выпущено 82 птенца по уникальной методике, которая реализуется только в Южной Сибири – молодых птиц подсаживают в гнезда к диким парам. Причём в приёмные семьи «подселяют» только балобанов темной окраски, которые были практически полностью уничтожены браконьерами, т. к. особенно ценятся на нелегальном рынке. Таким образом учёные возвращают в природу не просто птиц с уникальным окрасом, но и уникальные гены, которые помогут в будущем популяции адаптироваться к изменениям климата и повысить выживаемость.

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«За последние 20 лет численность соколов-балобанов упала вдвое. Большая часть их мировой популяции гнездится в Азии, при этом в России обитает не более 1200 гнездящихся пар», – рассказал главный координатор проектов фонда Роман Мнацеканов.

В рамках проекта в начале июня десять птиц в возрасте 2-3 недель доставят в Сибирь из питомника редких видов птиц «Витасфера» (Подмосковье). В фонде рассказали, что каждого птенца окольцуют и пометят специальной татуировкой, а на гнёзда, в которые они будут высажены, установят фотоловушки для наблюдения за состоянием пополнившихся птичьих семей. Это станет своего рода защитой от браконьеров, которые, несмотря на природоохранный статус балобана, продолжают охоту на этих уникальных птиц.

По словам эксперта Сибирского экологического центра Елены Шнайдер, на этой стадии работа фонда не закончится:

«Мы обязательно будем проводить подкормку птиц, причём не только пар с приёмными птенцами. Параллельно будем обследовать дуплоны (искусственные гнездовья), установленные в предыдущие годы – поймём, какие из них заселены, проведём ремонт повреждённых. Также будем вести постоянный мониторинг и поиск новых гнёзд. А когда птенцы встанут на крыло — будем наблюдать, как они осваиваются в дикой природе на своих гнездовых участках».

Завершится экспедиция в Республике Тыва, где проведут мониторинг популяции степного орла. 20 лет назад этот вид практически вымер в регионе из-за экологической катастрофы в соседней Монголии, и сейчас эксперты планируют получить актуальные сведения о численности пернатого хищника, оценить темпы восстановления популяции, выявить факторы, сдерживающие этот процесс.