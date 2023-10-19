Погода в космосе сбивает птиц с курса во время миграций

Ученые доказали то, что раньше было лишь предположением.

Во время миграций птицы и другие животные зависят от магнитного поля Земли, которое может повлиять на их навигацию во время путешествия. Недавнее исследование показывает, что периодические нарушения магнитного поля могут повлиять на надежность биологических навигационных систем.

Исследователи из Мичиганского университета проверили возможную связь между космической погодой – геомагнитными возмущениями Земли – и ночной миграцией птиц. Они использовали массивные долгосрочные наборы данных с доплеровских метеорологических радиолокационных станций США и наземных магнитометров для измерения интенсивности местных магнитных полей. Также в новой работе команда обратилась к 23-летнему набору данных о миграции птиц через Великие равнины США – это помогло ученым получить новую информацию на уровне популяции и ландшафта.

Эксперты использовали изображения, собранные с 37 радиолокационных станций NEXRA на центральном пролетном пути, который охватывает более 1500 километров в США от Техаса до Северной Дакоты. Сообщество ночных мигрирующих птиц на этом участке представлено преимущественно группой куликов и водоплавающих птиц.

Команда обнаружила, что во время сильных геомагнитных возмущений весной и осенью количество мигрирующих птиц сокращалось на 9-17%. а виды птиц, которые все же отважились мигрировать во время таких явлений, испытывали больше трудностей с навигацией, особенно в пасмурную погоду осенью. В результате оказалось, что эти птицы могут затрачивать меньше сил на ориентацию в пространстве и чаще просто решают дрейфовать по ветру вместо того, чтобы бороться с боковым ветром.

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Исследование показало корреляционные доказательства ранее неизвестных взаимосвязей между геомагнитными возмущениями и динамикой ночной миграции птиц. По словам ведущего автора исследования Эрика Галсона-Кастильо, эта работа подчеркивает зависимость поведения животных от условий окружающей среды, в том числе от тех, которые люди не могут ощущать. Также обнаружено, что это на модели передвижения животных на макроуровне целой популяции.

Геомагнитные бури вызываются воздействием на Землю солнечных бурь. Это крупное событие в магнитосфере Земли, вызванное внезапными сильными изменениями плотности, скорости и магнитных свойств солнечного ветра. Такой период быстрого изменения магнитного поля может длиться от часов до дней.

По сути, геомагнитные бури имеют две основные причины. Иногда Солнце испускает сильную волну солнечного ветра, известную как корональный выброс массы (CME). Этот всплеск солнечного ветра возмущает внешнюю часть магнитного поля Земли и генерирует электрический ток в околоземной космической среде.

В некоторых случаях магнитное поле Солнца напрямую связано с магнитным полем Земли. Когда возникает такое прямое магнитное соединение, заряженные частицы, движущиеся вдоль силовых линий магнитного поля, могут легко проникнуть в магнитосферу, где они генерируют токи и вызывают зависящие от времени изменения магнитного поля.