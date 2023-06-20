Похоже, косатки объявили людям войну. Почему?

Эти морские млекопитающие теперь ежедневно нападают на лодки.

В прошлом году португальский исследователь Руи Алвеш запустил сайт orcas.pt, на котором отслеживаются встречи и конфликты косаток с лодками. Там учитываются как простые встречи, так и нападения косаток на лодки у побережья Португалии и недалеко от Гибралтарского пролива, расположенного между Испанией и Марокко.

Сейчас сайт становится все более популярным и актуальным: в последние месяцы количество случаев появления косаток в этом районе растет, а количество инцидентов с нападениями китов-убийц на суда продолжает увеличиваться.

Согласно июньской карте Алвеша, в этом месяце каждый день в этом районе встречалась как минимум одна касатка. На карте отмечены 10 нападений с 1 июня и еще 12 наблюдений косаток за тот же период времени.

«В среднем у нас происходит один инцидент каждый день. Бывают дни, когда у нас бывает два или три», – Руи Алвеш.

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По словам Алвеша, 3 июня было зафиксировано четыре нападения косаток на лодки, а 8 июня – два. Исследователь говорит, что его проект может помочь морякам избегать мест большого скопления косаток.

Почему косатки начали проявлять большую агрессию к судам, пока не до конца ясно. Одна из теорий состоит в том, что за нападениями стоит одна травмированная косатка по имени Белая Глэдис, а другие косатки подражают ей. Но другие эксперты предполагают, что косатки просто хотят поиграть. При этом они преследуют судно, таранят его и ломают подводную часть судового руля.

Какой бы ни была причина, нельзя недооценивать этих высших хищников. Известно, что они охотятся на больших белых акул и даже на синих китов.