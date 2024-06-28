Полярные волки напали на женщину под Парижем

Пострадавшую доставили в больницу с многочисленными укусами.

Три полярных волка напали на 36-летнюю туристку, которая совершала утреннюю пробежку возле сафари-парка во Франции. Женщина отдыхала с семьей в экоотеле в парке дикой природы Туари в 40 километрах от Парижа. Там есть возможность снять домик для ночлега прямо посреди леса. Чтобы гости чувствовали себя безопасно, эти домики окружены траншеями и электрическим забором.

Наблюдать за животными можно с помощью биноклей ночного видения. Утром женщина вышла из домика на пробежку. Она каким-то образом обошла все системы безопасности и случайно оказалась в сафари-зоне, куда обычно можно попасть только на специальном автомобиле. Именно там на нее и напали три волка.

Сотрудники сафари-парка услышали ее крики и отогнали хищников. Пострадавшую доставили в больницу с укусами в области шеи, икр и спины. Пока неизвестно, кто виноват в произошедшем. Возможно, женщина проигнорировала предупреждающие знаки, а может быть, сотрудники сафари-парка неправильно их установили.

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На территории парка дикой природы Туари обитают шесть полярных волков: самец, самка и четыре детеныша. Они считаются хорошими охотниками.

Ранее сообщалось, что в Курганской области волк насмерть загрыз женщину и напал еще на троих человек — животное могло быть заражено «зомби-вирусом».