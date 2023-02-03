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Декабрь/2022

Russian Traveler 04/2022
Январский фототурнир: встречайте победителей!
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Попробуйте найти леопарда на этом фото

Фото: Sudhir Shivaram

Это не так-то просто!

Снимок был сделан в Раджастане, штате на севере Индии. Фотограф Судхир Шиварам надеялся увидеть одного из леопардов.

«Эти места очень популярны у хищников. Мне повезло – леопард выбрался из своего логова и отдыхал на камнях», – сказал Шиварам.

Фотограф дикой природы держал приличную дистанцию между собой и хищником – для безопасности.

«Леопард на моем снимке – не по центру кадра, его действительно трудно найти», – говорит фотограф.

«Эти хищники хорошо адаптируются. Например, при необходимости, могут легко питаться более мелкими млекопитающими, птицами. Поэтому, если мы, люди, их не беспокоим, то и они не лезут в нашу жизнь», – напомнил Шиварам.

Для тех, кто бросил попытки отыскать леопарда, приглядитесь внимательнее к левому нижнему углу снимка.

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