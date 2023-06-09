Какое насекомое кусается больнее всего?

Берегитесь муравьёв. Впрочем, пока вы не приехали в Австралию или американские тропики, вы в безопасности.

Исследователи из Университета Квинсленда изучили австралийского зеленоголового муравья (Rhytidoponera metallic) и южноафриканского муравья-пулю (Paraponera clavata), узнав о них немало интересного.

Зеленоголовые муравьи встречаются по всей Австралии, включая городские и пригородные районы. Они любят гнездиться в траве и обычно остаются незамеченными, пока кого-то не укусят. Укус этого насекомого вызывает резкое болезненное жжение, которое длится несколько секунд.

Муравьи-пули, в свою очередь, населяют влажные низинные тропические леса в Центральной и Южной Америке. Они получили свое название из-за боли, которую люди испытывают, когда их ужалили. Эту боль пострадавшие сравнивают с болью от выстрела из пистолета. Помимо жжения укус муравьев-пуль может вызвать резкое сокращение мышц.

Покойный американский энтомолог доктор Джастин Шмидт, создавший индекс боли жалящих насекомых, назвал укус муравья-пули самым болезненным укусом насекомого в мире.

«Укус муравьев-пуль может болеть до 12 часов. Это глубокая сверлящая боль, которую вы чувствуете в костях, с потом и мурашками по коже, в отличие от 10-минутного воздействия типичного пчелиного укуса. У нас в Австралии нет муравьев-пуль, но наш зеленоголовый муравей также может вызвать длительную боль, и многие австралийцы испытали ее на себе», – Сэм Робинсон, исследователь из Университета Квинсленда.

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Исследования 1990-х годов выявили понератоксин – парализующий токсичный пептид – в яде муравья-пули, который влияет на натриевые каналы в волокнах. Чувство боли связано с действием натриевых каналов в мембранах наших сенсорных нейронов (нервных клеток). Проще говоря, натриевые каналы позволяют передавать информацию от болевых рецепторов периферической нервной системы в центральную нервную систему, регистрируя боль.

В новом исследовании ученые пытались идентифицировать вызывающие боль агенты в нейротоксинах муравьев, изучая то, что происходит на клеточном и молекулярном уровне. Они протестировали и проанализировали яд на сенсорных нейронах мышей и обнаружили, что токсины нацелены именно на натриевые каналы нейронов.

«Мы показали, что эти муравьиные яды нацелены на наши нервные клетки, которые посылают болевые сигналы. В норме натриевые каналы в этих сенсорных нейронах открываются ненадолго в ответ на стимул. Мы обнаружили, что муравьиные токсины связываются с натриевыми каналами и заставляют их легче открываться и оставаться открытыми и активными, что приводит к более длительному болевому сигналу», – Сэм Робинсон.

Ученые обнаружили, что пептидные токсины муравьев структурно отличаются от других токсинов, влияющих на натриевые каналы, и что их механизм действия уникален для насекомых.

Муравьи используют нейротоксины для защиты от хищников еще со времен динозавров. Исследователи говорят, что новое открытие важно для нашего понимания того, как работает боль, и для разработки новых способов ее подавления.