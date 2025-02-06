Популяция монархов упала на 96% – это рекордно низкие показатели

Эти насекомые способны преодолевать расстояния в тысячи километров ради зимовки.

Ежегодный межсезонный подсчёт популяции данаиды монарха на западе США показал падение их численности на 96% в сравнении с предыдущим сезоном в 2023, когда они достигли своего пика в 233 тысячи особей.

Данаида монарх (Danaus plexippus) встречается по всему миру – от Новой Зеландии до Канады. Обитающие на Бермудских островах монархи остаются на них круглый год из-за мягкого стабильного климата. Остальные же ежегодно мигрируют на большие расстояния, при этом продолжительность их перелета намного дольше времени жизни обычной особи – в этом монархам помогает диапауза, особая фаза существования, позволяющая замедлить обмен веществ и прожить подольше. Отправляясь на зимовку в южные штаты или Мексику, эта яркая чёрно-рыжая путешественница способна преодолевать расстояния в 5000 километров. За время путешествия сменяется сразу несколько поколений бабочек, и к лету домой возвращаются уже праправнуки улетевших особей. Массовая миграция бабочек-монархов, включающая в себя сразу несколько поколений, явление по-настоящему зрелищное.

Монархи, обитающие на западе от Скалистых гор (горный хребет США и Канады), проводят зиму на побережье Тихого океана, в основном в американском штате Калифорния, но некоторые добираются и до Мексики. В момент зимовки охранные службы традиционно подсчитывают количество долетевших до теплых берегов особей.

Важно учесть, что эти оценки довольно приблизительны, потому что подсчёт зависит от человеческого фактора и личного вклада каждого волонтёра – именно они поутру разведывают места зимовки бабочек и поштучно подсчитывают их, пока чешуекрылые находятся в скоплении (или называют примерное число на основе других скоплений). Такой метод несовершенен, но даёт примерное представление о состоянии популяции в момент зимовки.

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Фото: Dennis Behm / Flickr

Последний подсчет бабочек, зимующих вдоль побережья Калифорнии, провели с 16 ноября по 8 декабря 2024 – считается, что именно в этот период количество данаид находятся на пике. Активисты смогли насчитали лишь 9,119 особей — падение в 96% в сравнении с аналогичным периодом в 2023 году. За всю историю наблюдений, которые проводятся с 1997 года, это второй самый низкий показатель монархов. Предыдущий антирекорд был зарегистрирован в 2020 году, когда волонтёры насчитали лишь 1901 особь.

На одном из участков в Санта-Барбаре, где прошлой зимой было обнаружено 33,200 бабочек, в этом году волонтёры заметили лишь 198.

Для биологов и защитников окружающей среды это действительно тревожные результаты. Эксперты связывают значительное сокращение популяции с использованием пестицидов, уменьшением естественной среды обитания монархов, рекордно высокими температурами и засухой на западе Америки, и в целом с изменением климата. Сильные пожары в Калифорнии, где зимуют монархи, тоже усугубили ситуацию. Активисты теперь призывают включить бабочку-монарха в список видов, находящихся под угрозой исчезновения, и высаживать для них больше нектароносных растений, чтобы сберечь этот уникальный вид для будущих поколений.

Мы недавно рассказывали, что в Мексике для данаид уже специально начали высаживать целые пихотвые леса. А ещё писали о том, почему исчезающие бабочки поедают своих детёнышей.