После удара метеорита в песках Сахары появился «глаз»

Кольцевидная структура под названием кратер Аорунга образовалась более 300 миллионов лет назад в результате удара метеорита.

Огромный ударный кратер на севере Чада напоминает гигантский глаз, смотрящий в космос прямо из песков Сахары.

Кратер Аорунга протяженностью целых 12,6 километров имеет внешнее и внутреннее кольца с холмом посередине: из-за этого вся структура напоминает глазное яблоко с выразительным зрачком.

Очертания кратера возвышаются на сотню метров над окружающим рельефом, но предполагается, что изначально структура была ещё выше – сразу после того, как около 345 миллионов лет назад в эту область ударил огромный метеорит-убийца. Космический камень был примерно 600 метров в диаметре и потенциально мог бы уничтожить целые города, свались он на Землю в наши дни.

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Но не только сам кратер привлекает учёных, изучающих Сахару. В нижней части снимка, который был сделан астронавтом с МКС ещё в 2013 году и позже опубликован обсерваторией NASA, можно заметить ряд так называемых «барханов» – подвижных дюн, имеющих форму серпа, которые могут достигать до 100 метров в высоту и смещаться более чем на 30 метров в год.

Проведя анализ снимка и сравнив его со спутниковыми изображениями 2003 года, учёные пришли к выводу, что за десять лет группа барханов левее от центра фото (ниже можно увидеть увеличенную версию) сдвинулась на сотни метров!

Фото: ESA/NASA Еarth Observatory

Направление мигрирующих дюн и их активность можно отследить по «рогам» (заостренным образованиям) барханов и благодаря фиксированным точкам, таким как холмы и каналы. При этом больше всего за эти девять лет сдвинулись самые маленькие дюны – одна из них более чем на 400 метров!