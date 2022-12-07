Последний известный тасманийский волк был забыт в музейном шкафу

Считалось, что тело последнего известного живого тилацина утеряно навсегда.

Тасманийский сумчатый волк, или тилацин (Thylacinus cynocephalus) когда-то жил по всей территории Австралии. Но к началу ХХ века ареал этих необычных животных был ограничен Тасманией, а к 1930-м годам тилацины полностью вымерли – не только в дикой природе, но и в зоопарках. Потеря целого вида произошла из-за деятельности человека, болезней, и конкуренции с собаками динго.

Фото: Tasmanian archive and Heritage office / Flickr

Недавно исследователям удалось сделать важное открытие – шкура и скелет последнего тилацина, прежде считавшиеся утраченными, были найдены в музее естественной истории штата Тасмания в Австралии. Оказывается, их случайно сделали частью образовательной программы, с которой путешествовали из школы в школу, позволяя ученикам получить представление об анатомии этих полосатых хищных и сумчатых существ.

Мех на шкуре тилацина даже слегка приплюснут в тех местах, где детям разрешалось его гладить. В то время никто не понимал, с какими значимыми экспонатами пришлось иметь дело, и в 1980-х годах тасманийского волка спрятали в музейный шкаф и надолго про него забыли.

Череп тилацина, умершего в зоопарке Хобарта Бомарис в 1936 году Фото: Tasmanian Museum and art gallery

Прежде скелет и шкура принадлежали пожилой самке тилацина. Её нелегально поймал охотник в мае 1936 года, а потом тайно продал в зоопарк Бомарис в Хобарте, где она умерла всего несколько месяцев спустя.

В то время никто не знал, что это и есть последний тилацин, которого довелось видеть человечеству. Люди думали, что эти животные все еще обитают в дикой природе, но с тех пор никто ни разу не зафиксировал присутствие животных в Тасмании или где бы то ни было. А пока была надежда встретить где-нибудь в лесу ещё одного выжившего сумчатого волка, никто и не подумал каталогизировать должным образом тело по-настоящему последнего тилацина.

«В течение многих лет хранители музеев и исследователи безуспешно искали эти остатки, поскольку в зоологической коллекции не было зарегистрировано ни одного экспоната тилацинов, датируемого 1936 годом, и поэтому предполагалось, что тело просто выбросили», – Роберт Пэддл, исследователь из Австралийского католического университета.

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Охота за останками возобновилась лишь недавно, когда Пэддл и Кэтрин Медлок, почетный куратор Тасманского музея и художественной галереи (TMAG), наткнулись на неопубликованный отчет.

Запись в журнале 1936-1937 годов была сделана таксидермистом. В ней упоминалось, что тилацин, умерший в 1936 году, последний известный живой представитель своего вида, был подарен TMAG. Его не было в зоологическом отделе музея, где исследователи искали его раньше, зато тасманийский волк отыскался в отделе образования при музее.

«Кожа была тщательно выдублена таксидермистом музея Уильямом Каннингемом, что означало, что ее можно было легко транспортировать и использовать в качестве демонстрационного образца для школьных занятий, на которых изучали тасманийских сумчатых», – Кэтрин Медлок.

Пэддл и Медлок надеются, что их новое открытие наконец положит конец мифам, окружающим последнего тилацина. По их словам, эти выдумки распространились так широко, что их можно найти даже на официальных веб-страницах Национального музея Австралии и Национального архива кино и звука.

Согласно расхожему мифу, последним тилацином был самец по имени Бенджамин. Но, по словам Пэддла, хотя в 1935 году в зоопарке Бомарис действительно обитал самец тилацина, его звали не Бенджамин, и он не был последним. Эта легенда была полностью выдумана в 1960-х кем-то, кто даже не имел отношения к зоопарку.

Самец в Бомарисе, возможно, не был последним пойманным тилацином, но он был последним, кого снимали на камеру. Черно-белое видео самца Тасси, снятое в 1935 году для документального фильма, недавно было оцифровано и опубликовано в Интернете. На кадрах видно, как самец тилацина ходит по своему вольеру в зоопарке, а возбужденные посетители трясут его клетку.

Хотя вполне вероятно, что в это время в дикой природе еще оставались тилацины, именно найденная в музее самка была последней особью, когда-либо содержавшейся в зоопарке.

Шкура и кости последнего известного тилацина теперь выставлены в TMAG на обозрение всем желающим.