Посмотрите, как выглядит извержение вулкана из космоса

Это место в Исландии привлекает толпы туристов.

Вулкан Литли-Хрутур находится в 30 км от столицы Исландии Рейкьявика. Спутники запечатлели расплавленную лаву и шлейф дыма, вырывающийся из вулкана.

Литли-Хрутур (переводится как «Маленький баран») – часть вулканического района Фаградальсфьялль на юго-западе Исландии. После примерно 800 лет молчания вулканы здесь ожили – это случилось в марте 2021 года, когда произошло извержение в долине Гелдингадалур, за которым последовало еще одно извержение в соседней долине Мерадалур.

Почти через год на вулкане Литли-Хрутур началось новое извержение. По данным Исландского метеорологического бюро, за неделю до этого в районе были зарегистрированы тысячи небольших землетрясений, самым сильным из которых было землетрясение магнитудой 4,8.

И на сегодняшний день вулканическая активность здесь продолжается. Туристы и зрители съезжаются к этому месту, чтобы посмотреть на стихийное зрелище вблизи. Те, кто не может отправиться в путешествие, получили возможность наблюдать за происходящим с помощью прямой трансляции и спутниковых изображений.

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Спутниковые технологии теперь позволяют следить за вулканической активностью даже в самых изолированных уголках земного шара. Спутники оснащены различными инструментами, которые предоставляют множество дополнительной информации. Оптические спутники, такие как Copernicus Sentinel-2, могут отображать дымовые шлейфы, потоки лавы, оползни и трещины в земле.

На изображении, снятом Sentinel-2, видно расположение вулкана и направление шлейфа дыма (заглавное фото). Sentinel-2 состоит из двух идентичных спутников, каждый из которых несет инновационный широкополосный мультиспектральный формирователь изображений с высоким разрешением и 13 спектральными диапазонами.

Хотя место нового извержения популярно среди туристов, оно не перестает быть опасным. Образуются новые трещины, реки лавы, токсичные газы, в том числе двуокись серы (которая может нанести вред здоровью, особенно если она присутствует в воздухе в высоких концентрациях).

Изображение, показывающее концентрацию диоксида серы в атмосфере в результате извержения 11 июля Фото: Copernicus Sentinel-5P Volcanic Sulphur Dioxide

Атмосферные датчики на спутниках могут идентифицировать газы, высвободившиеся в результате извержения, а также количественно оценить их воздействие на окружающую среду. На изображениях выше показаны концентрации диоксида серы во время извержения 11-13 июля 2023 года, полученные с использованием данных Copernicus Sentinel-5P.

Концентрации диоксида серы по всему миру можно отслеживать с помощью онлайн-платформы Copernicus Sentinel-5P Volcanic Sulfur Dioxide. Используя данные Sentinel-5P, платформа показывает ежедневные концентрации диоксида серы, поступающие в основном из вулканических источников.