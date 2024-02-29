Постройка отеля на Куршской косе в Калининграде погубит сотни тысяч перелетных птиц

Экозащитники бьют тревогу.

Строительство на Куршской косе высотной гостиницы может иметь губительные последствия для сотен тысяч перелетных птиц, сообщает МОО «Экспертный совет по заповедному делу».

Экспертный совет по заповедному делу направил обращение в адрес главы Минприроды России, в котором предупреждает об опасной ситуации, которая может сложиться на территории Национального парка «Куршская коса». В поселке Рыбачий приступают к реализации гостинично-рекреационного проекта, который включает отель высотой 21 метр, построенный на искусственной территории.

«Коса – это узкая песчаная полоса, отделяющая Куршский залив от Балтийского моря. Направление косы совпадает с основным направлением Беломоро-Балтийского пути миграции птиц. Ежегодно в течение весенней и осенней миграции свыше 20 миллионов птиц разных видов, избегающих пересечения водных пространств в дневное время, используют Куршскую косу как своего рода мост на трассе перелета», – заявляют в Совете.

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Ученые считают, что строительство высотных зданий с большим количеством стеклянных поверхностей и яркой подсветкой на Беломоро-Балтийском миграционном пути птиц (причем на участках, непосредственно прилегающих к центральной части Куршской косы, в месте наибольшей концентрации мигрирующих птиц), неизбежно приведет к их массовой гибели.

Основная причина гибели птиц, мигрирующих в ночное время, – это свет в окнах высотных зданий. Попадая в освещенное пространство возле окон во время миграционного полета, птицы долго не могут вылететь из него, что часто приводит к столкновениям с окнами и их гибели.

«В подготовленных материалах оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) данного инвестиционного проекта этот важный аспект не отражен», – подчеркивает Совет.

Совет попросил министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова учесть эти аспекты при реализации инвестпроекта.

МОО «Экспертный совет по заповедному делу» – экологическое общественное объединение в сфере территориальной охраны природы. В состав совета входят около 120 человек, в числе которых академик, члены-корреспонденты РАН, профессора, доктора наук и кандидаты наук, заслуженные экологи РФ, заслуженные деятели науки РФ и другие авторитетные эксперты.

Куршская коса представляет собой песчаный полуостров длиной 98 км (российская часть – 48 км, литовская – 50 км), шириной от 400 м до 4 км. В 2000 году Куршская коса была включена в список Всемирного наследия ЮHЕСКО. Куршскую косу называют «птичьим мостом», так как по нему проходит древний миграционный путь птиц (150 видов) из северных районов Европы в южные районы Европы и Северную Африку.