Потепление в Арктике калечит белых медведей

Они травмируют лапы об лед.

Потепление в Арктике травмирует лапы белых медведей. К такому выводу пришли ученые из Вашингтонского университета в Сиэтле, пишет научный журнал Ecology.

Команда специалистов изучила результаты исследований двух популяций белых медведей, обитающих выше 70° северной широты на территории Канады и Гренландии. Данные удалось получить во время экспедиций за десятилетний период — с 2012 по 2022 год. В популяции бассейна Кейн у 31 из 61 медведей нашли следы травм: глубоких рваных ран, язв и порезов. Во второй группе из Восточной Гренландии повреждения заметили у 15 зверей.

Раны медведей связали с нарастанием льда на лапах, связанные с потеплением климата. Это могло случиться из-за частых дождей, твердой корки на снегу или истончения льда. Корка появляется потому, что в теплые периоды поверхностный снег тает, а затем снова замерзает. Тяжелые звери проламывают лед, раня лапы об острые края.

Последняя причина, о которой говорят ученые, связана с изменением состояния морского льда. Потепление приводит к истончению льда, что позволяет воде просачиваться в снег. Мокрый снег прилипает к лапам зверей и застывает, потом хищники получают тяжелые травмы. То же самое происходит и во время дождей.

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