Пожары в Южной Америке вызвали гигантское токсичное облако

Мощные пожары, вызванные сильной засухой, бушуют в лесах Амазонии с начала года.

Огромное токсичное дымовое облако площадью в 10 миллионов квадратных километров повисло над Южной Америкой — это случилось после сильных пожаров, рассказывает Live Science.

Экологи отмечают, что качество воздуха в Бразилии «никогда не было хуже». Около 60% страны в данный момент охвачено огнём. В атмосфере бразильских городов Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Лондрины, а также Буэнос-Айреса (Аргентина), Кочабамбы и Ла-Паса (Боливия) наблюдается значительное увеличение чёрного углерода, твердых частиц и газов типа озона, оксида азота и оксида углерода, рассказали исследователи. А в столице Уругвая Монтевидео жители жалуются на плохую видимость — над городом стоит плотное облако дыма, выпадают осадки в виде черного дождя, которые образуются из смеси пепла и сажи. Подобная ситуация с осадками наблюдается и в Аргентине.

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Начиная с 1 января 2024 года в Южной Америке было зафиксировано почти 365,5 тысяч лесных пожаров, согласно данным Национального института космических исследований Бразилии. Распространение огня усугубилось сильной засухой в Амазонии. Такое рекордное количество активного огня в лесах породило сильное загрязнение воздуха, которое почти в 50 раз превышает уровень одобренный Всемирной организацией здравоохранения.

Экологи отмечают, что сжигание биологических веществ в лесах схоже по токсичности с сигаретным дымом, который попадает в организм человека через глаза и дыхательные пути. По словам профессора медицинского факультета Университета Сан-Паулу Пауло Салдива, длительное нахождение под воздействием дыма от лесных пожаров будет ощущаться организмом как «зажигание одной сигареты за другой».