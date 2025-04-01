Правда ли, что Сахара скоро снова позеленеет?

Самая огромная в мире жаркая пустыня когда-то буйно цвела и зеленела.

Примерно каждые 20-23 тысячи лет орбита Земли меняется: изменения отражаются на её форме и оси и происходят в основном из-за гравитационного влияния Луны, Юпитера и других объектов Солнечной системы.

Из-за этого любопытного процесса около 8-11 тысяч лет назад изменение наклона Земли привело к тому, что Сахару заполонила бурная растительность. Ученые предполагают: всё началось с того, что увеличилось количество солнечной радиации в летние месяцы для Северного полушария, порождая африканские муссоны и области низкого давления. Это привело к тому, что влага из Атлантики добралась до пустыни. Тогда вместо песков Сахара была покрыта зеленью, а наши предки пасли там скот!

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Ученые спорят, насколько резко закончился период «зеленой Сахары» и стоит ли винить в этом одни только изменения земной орбиты, или антропогенные факторы тоже сыграли свою роль. Некоторые исследователи считают, что вопреки расхожей истине о «быстром исчезновении зеленой Сахары», ещё 5 тысяч лет назад в нынешней пустыне можно было найти множество озер и деревьев.

А вот сможем ли мы снова застать подобное чудо через 10-15 тысяч лет — большой вопрос. Изменения климата, вызванные активной деятельностью человека, могут заметно нарушить процесс озеленения Сахары — если это произойдет вовсе. А некоторые исследования предполагают, что как раз благодаря глобальному потеплению к 2100 году засушливые регионы Сахары наполнятся влагой и превратятся в саванны и джунгли.