Причудливое озеро в Танзании превращает животных в камень

Озеро Натрон – смертоносный водоем.

История про озеро, которое мгновенно превращает животных, прикоснувшихся к воде, в камень, может звучать фантастически. Но это реальность – в Танзании многие животные живут рядом с одним из самых смертоносных озер в мире.

Бактерии, которые придают воде кроваво-красный оттенок – одни из немногих организмов, которые могут переносить смертельную концентрацию соли и щелочность. По словам эколога Дэвида Харпера из Университета Лестера, тела, попадающие в воду, каменеют и покрываются солью.

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Озеро Натрон Фото: tanzania-specialist.com

Такие условия, вероятно, создались в озере из-за вулкана Ол Дойньо Ленгаи (его еще называют Гора Бога): это единственный действующий вулкан на планете, который извергает натрокарбонатиты. Они попадают в озеро через ручьи, которые стекают с вулкана.

Фламинго, которые питаются местными цианобактериями, слетаются в район озера для спаривания – периодически они гибнут здесь.

Озеро опасно и для людей. Исследователи говорят, что точные уровни pH в Натроне могут меняться в зависимости от количества осадков, но в худших случаях люди могут получить здесь серьезные ожоги. А в случае, если кто-нибудь утонул бы в озере, высокий уровень соли препятствовал бы разложению тела.