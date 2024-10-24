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Причуды эволюции: почему у человека только по пять пальцев на руках и ногах?

Фото: Lina Trochez / Unsplash

Всего каких-то 360 миллионов лет назад на Земле обитали наши невероятно далекие предки – восьмипалые акантостеги. Почему же человек и многие другие млекопитающие решили ограничиться только пятью?

Акантостега (род Acanthostega) – панцирноголовое животное, которое обитало на Земле в позднедевонском периоде – более 350 миллионов лет назад. Она считается промежуточным звеном между рыбами и первыми наземными позвоночными. Именно акантостега одна из первых хордовых отрастила конечности и предпринимала неуклюжие попытки выбраться из воды на сушу, перебирая четырьмя лапами с 8 пальцами. Почему же эти пальцы «отвалились» в процессе эволюции? 

Всё дело в том, что восьмипалость акантостег не особо помогала этим животным передвигаться по суше. Конечности-то акантостеги развить смогли, но эти лапы были довольно слабыми и не имели запястий. 

Фото: Dr. Günter Bechly / Wikimedia Commons
Acanthostega

Акантостеги всё ещё проводили в воде большую часть времени, поэтому в гибких и ловких пальцах у них не было нужды. Но вот дальше, по мере эволюции наземных позвоночных, четвероногие начали приспосабливаться к передвижению по суше. Структура костей изменилась, количество пальцев начало сокращаться и остановилось на пяти – именно этот вариант оказался для четвероногих более оптимальным при наземной жизни.

При этом, вспоминая закон необратимости эволюции Долло, эксперты напоминают, что вернуть дополнительные пальцы людям вряд ли удастся: если организм теряет определённую сложную структуру, восстановить её практически невозможно. При этом существуют и люди, и животные с полидактилией — пороком развития, при котором количество пальцев на руках или ногах завышено.

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