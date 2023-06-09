Приматы начали мастурбировать 40 миллионов лет назад

Ученые не до конца понимают, зачем.

Новое исследование предполагает, что мастурбация у приматов глубоко укоренилась в эволюции, и это поведение, вероятно, восходит к предкам всех обезьян и человекообразных обезьян не менее 40 миллионов лет назад.

Исследователи обнаружили, что мастурбация является древней чертой приматов, и предположили, что она может способствовать репродуктивному успеху.

Мастурбация встречается у самых разных животных, от грызунов до рептилий, но особенно распространена среди приматов, а тем более у приматов в неволе. На первый взгляд может показаться, что мастурбация противоречит передаче генов. В конце концов, она требует времени, внимания и энергии, которые можно было бы использовать для других действий, которые напрямую увеличивают шансы на размножение, например, для фактического спаривания или поиска пищи.

В результате ученые в прошлом предполагали, что мастурбация у приматов была аберрантной деятельностью, вызванной стрессом в неволе, или просто побочным продуктом высокого либидо. Однако эти теории не могут объяснить, почему мастурбируют дикие приматы, или почему это происходит, когда рядом есть свободные партнеры.

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Чтобы понять, почему приматы занимаются такой «аутосексуальностью», Матильда Бриндл, антрополог из Университетского колледжа Лондона, и ее коллеги создали огромный набор данных о мастурбации приматов, используя сотни публикаций, 150 анкет и наблюдения смотрителей зоопарков и приматологов.

В наборе были представлены 38% видов приматов и 79% родов. Результаты показали, что среди содержащихся в неволе приматов 74% самок и 87% мастурбировали. В диких популяциях такое поведение проявляли 35% самок и 73% самцов.

Затем команда использовала компьютерную модель, чтобы оценить, как долго такое поведение было частью поведения приматов. Они изучили привычки мастурбации у живых видов, их системы спаривания и распространенность инфекций, передающихся половым путем. Затем они объединили эти данные с эволюционными отношениями между вымершими и живыми видами, чтобы создать реконструкцию мастурбации среди предков. Их результаты показали, что приматы, вероятно, занимались мастурбацией в течение десятков миллионов лет.

«Мы знаем, что среди приматов предки всех обезьян и человекообразных обезьян после отделения от долгопятов, вероятно, мастурбировали, а это означает, что они существовали около 40 миллионов лет назад», – Матильда Бриндл.

Модель также предполагает, что женская мастурбация существовала до отделения от долгопятов – небольшого вида приматов, который почти не изменился за последние 45 миллионов лет.

Но исследование не смогло выявить эволюционную причину мастурбации. Одна теория утверждает, что мастурбация после секса является эволюционно выгодной, поскольку очищает половые пути от патогенов. И на самом деле, мастурбация была более распространена у видов, у которых система спаривания включает в себя самцов и самок, имеющих нескольких партнеров – это могло помочь самцам избавиться от низкокачественной спермы перед спариванием, потому что высококачественная сперма передается самке быстро, до того, как ее заберет конкурент

Но без дополнительных данных новое исследование не может объяснить, является ли высокое либидо или эволюционное преимущество движущей силой такого поведения.