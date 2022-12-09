Анаконды, крокодилы и белые медведи. Фотограф Андрей Каменев рассказывает про съемку диких животных: «Когда выходишь на охоту, обостряются первобытные инстинкты»

Андрей Каменев, шеф-фотограф Russian Traveler, объездил больше ста стран, побывал (и поработал) во всех регионах России. Он – профессиональный фотограф, и если перед ним стоит задача - выполнит.

Фотограф Андрей Каменев без преувеличения объездил весь мир. Сегодня он может опуститься на задержке дыхания под воду вместе с фридайверами. Завтра с утра – отправиться на собачьих упряжках на Северный полюс. А вернувшись, взлететь на параплане, чтобы сделать кадры с воздуха. Через неделю — оказаться в Гималаях, а через две — быть уже где-нибудь в Папуа-Новой Гвинее и снимать каннибалов. Но особенное удовольствие для Андрея — съемка животных.

В этой заметке он рассказывает про особенности жизни фотографа-анималиста, про то, каких самых опасных хищников он снимал и куда стоит отправиться, если хочешь поймать в объектив медведя. Его стаж фотографа — больше 35 лет, участвовал во многих выставках, издавал книги, сотрудничал с больше чем 200 изданиями в России и за границей, 12 лет проработал шеф-фотографом National Geographic Russia.

Андрей за работой – на одном из островов Северной Земли

«Съемка животных – дело непростое. Это один из самых сложных жанров. Во-первых, животное, особенно редкое, нужно где-то встретить. Во-вторых, звери, как известно, на фотокамеру по запросу не позируют. Чтобы снимать зверей, надо знать их повадки — без этого ты вряд ли найдешь кого-то в лесу. Если и найдешь (какое-нибудь гнездо, к примеру), то можешь навредить. Биология, экология, знание природы — знание этих наук фотографу-анималисту необходимы.

Что касается аппаратуры, то для съемки животных нужны объективы с большим фокусом. Если экспедиция короткая, то обычно беру две камеры и пару объективов (широкоульный зум и «телевик»). Если поездка долгая, то «полный комплект» – макрообъектив, «телевик», квардрокоптер, гоупро, подводный бокс, кучу аккумуляторов… Еще штативы и рельсы, если придется видео снимать».

Розовая чайка. Река Индигирка, Якутия Фото: Андрей Каменев

«Есть несколько типов фотоохоты. „С подхода“ – идешь с фотоаппаратом, и ждешь, пока появится объект. „Из засидки“ — оборудуется укрытие (палатки, домики, маскировочные сетки) в том месте, где звери или птицы обычно появляются».

Соболь, Якутия Фото: Андрей Каменев

«Еще один вид съемки – дистанционно управляемые (по wi-fi или по проводам) камеры. Поставил фотоаппарат у норы суслика и ждешь, поворачиваешь камеру под нужный ракурс. Четвертый способ — снимать животных с помощью фотоловушек. Их часто ставят на зверей, которые появляются на определенном месте раз в несколько месяцев: снежные барсы, леопарды, тигры. Прикрепил камеру, поставил датчики. Потом проверяешь, что наснимала техника, выбираешь лучшие кадры. Это самый дорогой способ съемки — датчики и камеры специальные, водонепроницаемые, ударопрочные, рассчитанные на несколько месяцев автономной работы. Настроены они так, чтобы не реагировали на дождь, снег, падающую листву, а только на животных. Все это, конечно, удовольствие для съемочных студий, ну или для очень обеспеченных людей».

Уссурийский тигр, Дальний восток Фото: Андрей Каменев

«В принципе, места скопления зверей и птиц, давно известны. Например, в России снять медведей можно на Курильском озере. Птиц – дельта Волги, птичьи базары есть в Арктике. За границей тоже самое — по известным путям миграции животных».

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Белый медведь, Земля Франса-Иосифа, архипелаг в Северном Ледовитом океане Фото: Андрей Каменев

«Самые опасные животные, которых я снимал? Наверное, это оринокские крокодилы, обитающие в реке Ориноко в Венесуэле. Крокодил вообще крайне опасный зверь. Мало того, что они достигают 4,5 митра в длину, так еще и рывок мощный – 3-4 метра за секунду. Поэтому подойти близко и снять его под водой достаточно сложно — всегда есть опасность, что он тебя может схватить. Фотографировать страшно, но интересно».

Оринокский крокодил, Венесуэла Фото: Андрей Каменев

«Снимал анаконд. Но они не так опасны, как принято думать – довольно медлительные. В целом, змей больше боятся, чем они реально представляют угрозу для человека. Обычно змеи пытаются уползти».

Анаконда, река Ориноко, Венесуэала Фото: Андрей Каменев

«Акулы тоже далеко не такие страшные, как многие думают: это обычная рыба, которая чаще всего просто пытается от тебя уплыть. Не считая, возможно, белых акул. Но я их ни разу не снимал».

Фото: Андрей Каменев

«Снимал крупнейших в мире хищников – белых медведей. По правилам безопасности, если медведь подходит ближе, чем на 500 метров, это уже считается, что он атакует. Тогда его стараются отпугнуть, используют пиропатроны, приближается еще — начинают стрелять (не в него, а рядом — Красная книга). Снимал медведей на Земле Франца-Иосифа, на Северной и на Новой Земле. Снимал и фотоаппаратом, и с квадрокоптера».

Белый медведь, Земля Франсуа Иосифа Фото: Андрей Каменев

«Я – профессионал. Снимаю любые истории в любых условиях. Не могу позволить себе сказать — люблю снимать только птиц, остальное мне неинтересно. Есть задача — я ее выполняю. Зачастую нет возможности, скажем, ждать какой-то идеальной погоды, света: у тебя есть определенное время, за которое нужно выполнить работу, предоставить материал. Но анималистика, пожалуй, один из самых моих любимых жанров в работе».

У меня есть мечта. А вернее, – большое желание: поснимать райских птиц в горах Фоджа в Новой Гвинее — это территории с максимальным биоразнообразием, здесь живёт самое большое количество райских птиц на земле.

«Что мне нравится в съемке животных? Общение с природой – на все сто процентов. Весной ухожу в лес снимать птиц, вокруг все пробуждается, а в тебе просыпаются первобытные инстинкты, обостряется слух, зрение. Это как миллион лет назад: ты должен подкрасться к зверю на расстоянии выстрела, условно, из лука. Ну, только не выпустить стрелу, а нажать на кнопку камеры».

Рекламодатель: ФГБУ «ЦБИ Минприроды России». 2VtzqwRsfK7