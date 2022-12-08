Дальневосточные леопарды: самые редкие кошки на планете

Эти пятнистые дикие кошки единственные из леопардов научились жить и охотиться в тайге среди снегов. Ещё в начале этого века они были на грани полного исчезновения, а сейчас медленно, но верно восстанавливают популяцию. Рассказываем о леопардах, которые правят заповедной приморской тайгой.

На территории России живёт немало представителей кошачьих, и все они по-своему очаровательны. Суровый одиночка манул прячется в забайкальских степях, амурский тигр величаво ступает по таёжным тропам, снежный барс ловко карабкается по горным азиатским хребтам, а в глухих хвойных лесах среди ветвей затаилась в засаде рысь.

Но ни одна дикая кошка не сравнится в уникальности с дальневосточным леопардом.

Фото: Наталья Головина / фотохостинг rtraveler.ru

Дальневосточные леопарды – самые редкие кошачьи на Земле. По последним данным, в дикой природе России обитает 121 леопард этого подвида (при этом российские хищники составляют практически всю мировую популяцию). Дальневосточные леопарды занесены в Красную книгу России и Красный список Международного союза охраны природы. Они также являются приоритетным видом национального проекта «Экология» по сохранению биоразнообразия страны.

Мало того, что эти пятнистые коты – редчайшие в мире и одни из самых малоизученных хищников. Они ещё и самые северные из всех леопардов, которые прекрасно адаптировались к таёжному климату, долгой зиме и охоте в снегах. Дальневосточные леопарды выбрали для себя леса на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая на границе с Россией.

Сейчас их территория составляет больше 460 тысяч гектаров (в три раза больше, чем в начале века). Благодаря охране мест, где селятся редкие хищники, они заняли все пригодные для них участки и начали расселяться в соседний Китай.

Александр Козлов глава Минприроды России «Восстановление популяции дальневосточного леопарда – это непростой многоэтапный процесс. У нас уже есть серьёзные достижения по сохранению этой шикарной дикой кошки, и снижать планку мы не собираемся: обеспечена охрана, проводятся научные исследования, мониторинг, просветительская деятельность. И наша новая задача – создание популяции численностью не менее 150 особей с достаточным генетическим разнообразием, что оценке научного сообщества – это один из критериев устойчивости популяции».

Ядро популяции дальневосточного леопарда находится в национальном парке «Земля леопарда», который расположен в юго-западной части Приморского края, недалеко от Владивостока, и в соседнем заповеднике «Кедровая падь». Фото: Евгений Мазурин / фотохостинг rtraveler.ru

Ещё в XIX веке ареал леопарда занимал Корею, восточные провинции Китая и Приморский край России. Но браконьерство, рубка леса, прокладка новых дорог и пожары привели к тому, что популяция начала исчезать на глазах. В XX веке в России насчитывали всего несколько десятков редких пятнистых кошек, которые ютились на нескольких участках юго-западного Приморья.

Чтобы восстановить их численность, в 2012 году в Приморском крае создали национальный парк «Земля леопарда», где принялись сохранять местную экосистему и взялись за соблюдение всех необходимых природоохранных норм.

За 10 лет работы там сделали то, чего не удается многим заповедным территориям десятилетиями. С начала века популяция дальневосточного леопарда выросла в три раза – с катастрофически низкого числа в 35 особей до 121 хищника, каждый из которых вольготно чувствует себя на своей земле.

Фото: Dmitry VuurBaard / фотохостинг rtraveler.ru

Охрана от браконьерства – одна из важнейших задач на заповедных территориях, где живут дальневосточные леопарды. Раньше браконьеры истребляли как самих леопардов, так и их добычу – косулю и пятнистого оленя. Сейчас регуляцией численности копытных в национальном парке занимаются лишь сами хищники, они – единственные законные охотники в этих местах.

Охотятся леопарды раз в 7-10 дней. После удачной охоты они могут неоднократно возвращаться к своей добыче, а в перерывах между трапезами спят. Из-за таких больших перерывов в питании за один раз леопарды могут съесть очень много – по 5-7 килограммов мяса за подход, а затем проваливаются в длительный сон.

Интересный факт В отличие от других леопардов, например африканских, дальневосточные не прячут добычу на деревьях среди ветвей. Обычно они скрывают жертву в укромных местах, прикапывая травой, ветками и листьями.

Фото: Олег Богданов

В национальном парке «Земля леопарда» уже десять лет проводят непрерывные исследования популяции краснокнижного леопарда. За животными следят с помощью сети фотоловушек: более 450 камер, установленных специалистами на звериных тропах и в других укромных местах нацпарка, предоставляют колоссальное количество снимков его обитателей.

Ежегодно в научный отдел ООПТ поступает более миллиона изображений. Раньше учёные систематизировали данные, просматривая каждый файл вручную. Сейчас этот длительный и трудоёмкий процесс стал проще благодаря нейросетям: искусственный интеллект может обрабатывать 7 500 фотографий животных всего за час, когда в ручном режиме на это уходит целый рабочий день.

Как российские нейросети считают тигров и ловят браконьеров читать

Реклама

Процесс обработки изображений с фотоловушек и дальше планируют автоматизировать с помощью нейросетей, на этот раз – на основе индийских наработок, где таким же образом в заповедниках следят за жизнью местных тигров и леопардов.

Благодаря фотомониторингу специалистам удаётся проследить целые династии дальневосточных леопардов, а заодно узнать множество интересных деталей о том, как они охотятся, спариваются, метят территорию и отдыхают. Леопардов идентифицируют по узору из чёрных пятен на золотистой шкуре – у каждого хищника он уникален.

Снимок фотоловушки Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

проверь себя Ареал дальневосточного леопарда пересекается с ареалом другой крупной кошки. Какой? Переднеазиатский леопард Нет. Переднеазиатский леопард живёт на Кавказе, а дальневосточный – в приморской тайге. А вот амурские тигры и дальневосточные леопарды обитают на одной территории. Амурский тигр Верно! Амурские тигры и дальневосточные леопарды обитают на одной территории. Снежный барс Неверно. Снежные барсы с дальневосточными леопардами не пересекаются. А вот амурские тигры живут с леопардами на одной территории.

Среди девяти подвидов леопарда у дальневосточных – самое низкое генетическое разнообразие. И изменить эту тенденцию не так-то просто.

Пока популяция леопарда остаётся изолированной, высока вероятность близкородственного скрещивания. Как отмечают специалисты, низкое разнообразие не смертельно, но влияет на пластичность популяции, увеличивает риски при любых изменениях окружающей среды.

Чтобы избежать проблем, связанных с генетическим единообразием популяции дальневосточного леопарда, Министерство природных ресурсов и экологии России при участии Всемирного фонда дикой природы и других организаций приняло программу по восстановлению (реинтродукции) дальневосточного леопарда на Дальнем Востоке России.

Согласно программе, будет создана еще одна группировка леопардов – в южном Сихотэ-Алине. Это исторический ареал вида, дальневосточные леопарды жили здесь до начала ХХ века, и именно эта группировка исчезла первой под напором хозяйственного освоения территории, охоты и других факторов.

Новая группировка будет принципиально отличаться по генетике от существующей в Национальном парке «Земля леопарда». Для создания нового «ядра популяции» сюда привезут леопардов из зоопарков, расположенных в других регионах и странах.

Фото: Ксения Крохина / фотохостинг rtraveler.ru

Леопарды могут размножаться в любое время года. Обычно их встреча длится всего несколько дней, а после короткой супружеской жизни пара быстро теряет друг к другу интерес.

В случае успешного зачатия самка вынашивает потомство около 90 дней. На свет появляются 1-3 котенка, в воспитании которых самец не участвует.

Фото: Геннадий Юсин / фотохостинг rtraveler.ru

Этим летом в Приморье спасли котёнка дальневосточного леопарда. Его обнаружили за пределами нацпарка, на территории его охранной (буферной) зоны.

На тот момент малышу было всего четыре месяца, но почему-то он остался без матери. Причин может быть несколько: детёныш мог отбиться от мамы из-за разлива реки во время летнего циклона или из-за схода сели. Кроме того, в крупных выводках из трех-четырех котят у самки не всегда есть возможность обеспечить безопасность всех своих детенышей.

Инспекторы «Земли леопарда» с разрешения Росприроднадзора поймали леопардёнка и отвезли его в Центр реабилитации у села Алексеевка (Центр «Тигр»). Это первый случай вынужденного изъятия дальневосточного леопарда из дикой природы в таком юном возрасте.

Спасенный котенок леопарда Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Вес леопарда тогда составлял всего 4,5 килограмма – как у домашней кошки. Помимо недовеса и обезвоживания ветеринары обнаружили у него несколько ран и заражение паразитами. После обработки ран и внутривенных вливаний для борьбы с обезвоживанием котёнка поместили в специальный карантинный блок.

После лечения юного зверя выпустили в открытый вольер и присвоили ему номер в реестре – Leo 260M. Сейчас котёнку около восьми месяцев, он активно охотится на кроликов и за несколько недель почти утроил свой вес. Недавно его даже перевели в новый вольер, и он там осваивается.

Пока все повадки хищника дают надежду, что ему удастся вернуться в дикую природу, когда придет время. Но впереди у леопарда Leo 260M длинный период реабилитации: нужно удостовериться, что в дальнейшем он будет избегать человека, как это делают все его скрытные сородичи, и сможет сам добывать себе пищу. Не за горами – первые попытки охоты на оленя и другие «экзамены».

Тем, кто хочет погрузиться в жизнь нацпарка, где обитают редчайшие леопарды на планете, советуем посмотреть документальный фильм, вышедший в 2020 году – «Земля леопарда, или Феномен человека». Два года команда из 28 человек снимала в Приморье первый полнометражный фильм о дальневосточных леопардах. Для съёмок они использовали дистанционно управляемые видеокамеры.

Пятнистый анахорет Кавказа: переднеазиатский леопард читать

Рекламодатель: ФГБУ «ЦБИ Минприроды России». 2VtzqwRsfK7