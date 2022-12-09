Экотуризм в России: созерцая – уважай

Экотуризм становится все более популярным направлением внутреннего туризма у российских путешественников. Рассказываем интересные факты об особо охраняемых природных территориях (ООПТ) в разных уголках России – и о том, чем хорош экотуризм, если его правильно организовать.

Заказники, заповедники и национальные парки России – место, где мы можем соприкоснуться с природой, не навредив ей. И оставить там разве что следы от своих ботинок (а забрать с собой – лишь фотографии).

Человек здесь не больше чем созерцатель и хранитель, а полноправные хозяева таких мест – животные и растения. Например, в Воронежском заповеднике можно встретить семейство бобров, в астраханском заказнике «Степной» или калмыцком заповеднике «Чёрные земли» – полюбоваться на грациозных сайгаков, на Шантарских островах – увидеть уникальную популяцию гренландских китов, а в приморском нацпарке «Земля леопарда» – подглядеть за амурскими тиграми и редчайшими дальневосточными леопардами с помощью лично установленных фотоловушек. Список можно продолжать бесконечно – в сотнях ООПТ по всей России обитают тысячи видов животных (многие из которых краснокнижные и эндемичные).

Главная заповедь современного туриста – не вредить природе во время путешествий, а помогать ей. Это называется экотуризм. Экотуризм как вид ответственного туризма поможет не только сохранить природу (ведь деньги с него будут идти на совершенствование и расширение ООПТ), но и позволит индустрии путешествий развиваться (вместе с кругозором туристов).

В цифрах Сегодня система особо охраняемых природных территорий в России включает в себя около 13 тысяч ООПТ общей площадью порядка 240 миллионов гектаров, что составляет около 13% от территории страны.

Северные олени в национальном парке Югыд-Ва Фото: Владислав Костылев

Хотя в России тренд на экотуризм появился позже, чем во многих странах, сейчас эта сфера как никогда популярна. Об этом свидетельствует и растущая популярность заповедных территорий среди россиян. По данным поиска Яндекса, за последние пять лет туристический интерес к Шантарским островам увеличился в 5,5 раза, к Командорским островам и Алтаю – в три раза, к Байкалу — в 2,5 раза.

Безусловно, любой туризм оказывает антропогенный пресс – когда дело касается диких территорий, обилие гостей может стать угрозой для экосистем. Однако при ответственном подходе эту угрозу можно снизить или свести к нулю путём развития инфраструктуры и другими не менее важными способами.

С 2018 года по нацпроекту «Экология» Минприроды России реализует федеральный проект «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», который предусматривает создание 24 ООПТ. 16 из них уже созданы. Также проводится поддержка мероприятий по сохранению редких видов животных и развитие инфраструктуры экотуризма в нацпарках.

Национальный парк «Русская Арктика» Фото: Андрей Паршин

проверь себя Для сохранения какого зверя был создан самый первый заповедник в истории России? Амурского тигра Неверно. Самый первый заповедник в России – Баргузинский заповедник в Бурятии. Он был создан в 1917 году для сохранения катастрофически сократившейся популяции баргузинского соболя. Лошади Пржевальского А вот и нет! Самый первый заповедник в России – Баргузинский заповедник в Бурятии. Он был создан в 1917 году для сохранения катастрофически сократившейся популяции баргузинского соболя. Баргузинского соболя Всё так! Самый первый заповедник в России – Баргузинский заповедник в Бурятии. Он был создан в 1917 году для сохранения катастрофически сократившейся популяции баргузинского соболя.

Экотуризм не имеет ничего общего с курортами «всё включено» или избитыми экономнаправлениями, так что не стоит ждать от него дешевизны и развлечений. Зато он не допускает шумных толп бесцеремонных туристов, а дикая природа при этом не отступает под напором отдыхающих. Самое время сделать свои путешествия неторопливыми, ответственными и максимально бережными по отношению к уникальным экосистемам. А вместе с тем открыть для себя красоту и безмолвие заповедных троп, проложенных среди болот и степей, гор и островов, льдов и лесов.

Например, экологическая тропа «Птицы, рыбы и киты» национального парка «Онежское Поморье» недавно заняла первое место в номинации «Лучший маршрут экологического туризма» Всероссийской туристской премии «Маршрут года». Онежское Поморье было создано в 2013 году как охраняемая территория, теперь объединённая под одним управлением с Кенозерским национальным парком (биосферный резерват ЮНЕСКО).

Главная достопримечательность здешних мест это зубатые киты, белухи. Они самые крупные млекопитающие в этих краях: взрослые животные могут достигать четырёх метров в длину. И берега Онежского полуострова – одно из немногих мест в мире, куда приплывают эти удивительные киты для рождения и воспитания потомства, поэтому-то они и стали символом национального парка. Чаще всего белух можно увидеть на мысе Глубокий, где недавно была построена специальная смотровая вышка для наблюдения за животными.

Теперь поклонники экотуризма могут самостоятельно наблюдать за птицами и морскими млекопитающими Онежского Поморья, не оказывая ни малейшего негативного воздействия на природу.

Проведение экскурсий и туров с целью экологического просвещения – важная миссия любого национального парка, и приморский национальный парк «Земля леопарда» подходит к этой миссии со всей ответственностью. Здесь стараются повышать экологическую культуру у местных жителей и гостей региона: в разных формах знакомят с работой инспекторов и с природой охраняемых территорий. Побывав на «Земле леопарда» и своими глазами увидев красоту этих мест, невозможно остаться равнодушным к ним и к природоохранному делу.



Здесь туристы могут запечатлеть на скрытую камеру редкие кадры с обитателями нацпарка. Фотоловушки, установленные в «Земле леопарда», позволяют вести наблюдения даже за самыми скрытными и осторожными представителями мира фауны – например, редкими дикими кошками, пугливыми оленями или отлично маскирующимися среди деревьев и кустарников уссурийскими куницами. Именно с помощью кадров, сделанных на перекрестках звериных троп и в других местах, можно собирать информацию о поведении зверей в самых различных ситуациях.

«Экологический туризм важен для развития охраняемых природных территорий, а ещё он приносит пользу заповедной науке, – отмечает Олеся Сторожук, заместитель директора по экопросвещению и туризму ФГБУ «Земля леопарда». – У нас есть исследовательские туры «По следам больших кошек» – путешествия для ценителей дикой природы, знакомящие с настоящей полевой работой по исследованию кошачьих. В сопровождении гида туристы устанавливают фотоловушки, занимаются поиском следов леопардов и тигров».

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Другая редкая возможность стать фотографом-анималистом есть у туристов благодаря специальным фотоукрытиям, оборудованным для комфортного пребывания в течение нескольких дней. «Земля леопарда» – единственное в мире место, где в подобных условиях можно своими глазами увидеть диких дальневосточных леопардов, спасенных здесь от вымирания, а также других животных.

Дальневосточный морской заповедник Фото: Виталий Берков

Любуясь фауной, не стоит забывать о флоре – на территории российских ООПТ произрастают тысячи видов растений, которые заслуживают не меньшего восхищения. Например, если хотите увидеть самые большие в Европе лотосовые поля, отправляйтесь в Астраханский биосферный заповедник. Он был создан более сотни лет назад для защиты экосистемы в дельте Волги – там, где великая река, впадая в Каспийское море, расходится на сотни рукавов.

За краснокнижными и не только птицами (а их тут сотни видов) здесь можно наблюдать со смотровых вышек экотропы «Обретённая дельта»: деревянный настил на понтонах и сваях тянется почти на два километра среди лотосов и зарослей водяного ореха (чилима).

В заповеднике проводят детские образовательные программы, фототуры, квесты на каяках и даже арт-прогулки с мастер-классом по пейзажной живописи и батику. Можно провести несколько дней в гостевых домиках, съездить на экскурсию в авандельту и познакомиться с жизнью заповедного кордона, основанного орнитологом Владимиром Хлебниковым, отцом знаменитого поэта.

Астраханский биосферный заповедник Фото: Андрей Белавин

Разумеется, в заповедниках и нацпарках понимают, что одних только природных красот недостаточно, чтобы сделать из ручейка туристов-энтузиастов организованный турпоток. Именно для этого здесь развивают инфраструктуру – экотропы, маршруты разного уровня сложности, тематические экскурсии, чтобы облегчить навигацию по территории и обеспечить разным группам возможность выбрать формат отдыха.

Например, на протяжении 2022 года в нацпарке «Водлозерский» (Республика Карелия) проводится установка лесного визит-центра «Охтома», в нацпарке «Кенозерский» (Архангельская область) создаются многофункциональный мультисезонный кемпинг «Лесная дача», экспозиция «Дом на восьми ветрах», обустраивается экологическая тропа «Тропа раздумий». А в нацпарке «Русская Арктика» (Архангельская область) полным ходом идёт установка экспозиции в полярной станции «Бухта Тихая» и обустройство музея «Дом Эйры». И это лишь капля в море развития экотуризма и ООПТ в России.

Чтобы сделать особо охраняемые территории привлекательными, – оборудовать их новыми экотропами, пунктами размещения и другой инфраструктурой, нужен источник дохода – частный капитал. Для этого в Минприроды России подготовили законопроект об экологическом туризме, который предусматривает привлечение сил и средств третьих лиц. Но лишь туда, где это возможно. В августе министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов рассказал президенту Владимиру Путину о ходе работы над законопроектом о развитии экологического туризма на особо охраняемых природных территориях. Законопроект встретил поддержку президента.

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Важным инновационным механизмом проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» является инициатива «Бизнес и биоразнообразие», которая направлена на взаимодействие с бизнес-компаниями, повышение их экологической и социальной ответственности. В Минприроды России заключают соглашения с компаниями, которыми поддерживаются мероприятия по сохранению и изучению белого медведя, стерха, сайгака, лошади Пржевальского и других редких животных.

Александр Козлов Министр природных ресурсов и экологии России «Показатель посещаемости ООПТ туристами растет с каждым годом. Вместе с этими данными, растет и антропогенная нагрузка на особо ценные природные комплексы. Рассчитать ее мы сможем благодаря закону об экологическом туризме. Законопроект уже рассмотрен Государственной Думой в первом чтении, после его принятия на ООПТ будет запрещено индивидуальное жилищное строительство, будут выделены специальные места для рекреационного развития, а пришедшие на эти территории инвесторы будут обязаны проводить природоохранные и компенсационные мероприятия».

В заповеднике «Брянский лес» обитает вольноживущая популяция зубра – этих величественных рогатых великанов здесь больше 120. Фото: Вячеслав Заметня

проверь себя Какой зверь является полноправным хозяином заповедника «Медвежьи острова»? Белый медведь Именно так. Основная территория заповедника «Медвежьи острова», созданного в 2020 году — это шесть островов в Якутии неподалеку от устья реки Колымы. Здесь зафиксирована самая высокая концентрация родовых берлог белого медведя на участке от Таймыра до острова Врангеля, а на прилегающие припайные льды весной выходят самки с медвежатами. Гималайский медведь Не угадали. Основная территория заповедника «Медвежьи острова», созданного в 2020 году — это шесть островов в Якутии неподалеку от устья реки Колымы. Здесь зафиксирована самая высокая концентрация родовых берлог белого медведя на участке от Таймыра до острова Врангеля, а на прилегающие припайные льды весной выходят самки с медвежатами. Бурый медведь А вот и нет. Основная территория заповедника «Медвежьи острова», созданного в 2020 году — это шесть островов в Якутии неподалеку от устья реки Колымы. Здесь зафиксирована самая высокая концентрация родовых берлог белого медведя на участке от Таймыра до острова Врангеля, а на прилегающие припайные льды весной выходят самки с медвежатами.

В нетронутых природных закромах нашей родины можно увидеть инопланетные пейзажи – от бескрайних иссушенных солнцем степей до приполярных тундр, пройти по экотропам, пролегающим среди северных болот или среди приморской тайги. А если повезёт – то ещё и встретить красивых и вольных зверей, которых здесь охраняют от браконьерства и других угроз.

Экотуризм в национальные парки и заповедники России предоставляет шанс раз и навсегда бесповоротно влюбиться в природу. Не упускайте его!

Рекламодатель: ФГБУ «ЦБИ Минприроды России». 2VtzqwRsfK7