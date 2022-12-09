Экотуризм в России: созерцая – уважай

Экотуризм становится все более популярным направлением внутреннего туризма у российских путешественников. Рассказываем интересные факты об особо охраняемых природных территориях (ООПТ) в разных уголках России – и о том, чем хорош экотуризм, если его правильно организовать.
Заказники, заповедники и национальные парки России – место, где мы можем соприкоснуться с природой, не навредив ей. И оставить там разве что следы от своих ботинок (а забрать с собой – лишь фотографии).
Человек здесь не больше чем созерцатель и хранитель, а полноправные хозяева таких мест – животные и растения. Например, в Воронежском заповеднике можно встретить семейство бобров, в астраханском заказнике «Степной» или калмыцком заповеднике «Чёрные земли» – полюбоваться на грациозных сайгаков, на Шантарских островах – увидеть уникальную популяцию гренландских китов, а в приморском нацпарке «Земля леопарда» – подглядеть за амурскими тиграми и редчайшими дальневосточными леопардами с помощью лично установленных фотоловушек. Список можно продолжать бесконечно – в сотнях ООПТ по всей России обитают тысячи видов животных (многие из которых краснокнижные и эндемичные).
Главная заповедь современного туриста – не вредить природе во время путешествий, а помогать ей. Это называется экотуризм. Экотуризм как вид ответственного туризма поможет не только сохранить природу (ведь деньги с него будут идти на совершенствование и расширение ООПТ), но и позволит индустрии путешествий развиваться (вместе с кругозором туристов).
В цифрах
Сегодня система особо охраняемых природных территорий в России включает в себя около 13 тысяч ООПТ общей площадью порядка 240 миллионов гектаров, что составляет около 13% от территории страны.
Хотя в России тренд на экотуризм появился позже, чем во многих странах, сейчас эта сфера как никогда популярна. Об этом свидетельствует и растущая популярность заповедных территорий среди россиян. По данным поиска Яндекса, за последние пять лет туристический интерес к Шантарским островам увеличился в 5,5 раза, к Командорским островам и Алтаю – в три раза, к Байкалу — в 2,5 раза.
Безусловно, любой туризм оказывает антропогенный пресс – когда дело касается диких территорий, обилие гостей может стать угрозой для экосистем. Однако при ответственном подходе эту угрозу можно снизить или свести к нулю путём развития инфраструктуры и другими не менее важными способами.
С 2018 года по нацпроекту «Экология» Минприроды России реализует федеральный проект «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», который предусматривает создание 24 ООПТ. 16 из них уже созданы. Также проводится поддержка мероприятий по сохранению редких видов животных и развитие инфраструктуры экотуризма в нацпарках.
проверь себя
Для сохранения какого зверя был создан самый первый заповедник в истории России?
Амурского тигра
Неверно. Самый первый заповедник в России – Баргузинский заповедник в Бурятии. Он был создан в 1917 году для сохранения катастрофически сократившейся популяции баргузинского соболя.
Лошади Пржевальского
А вот и нет! Самый первый заповедник в России – Баргузинский заповедник в Бурятии. Он был создан в 1917 году для сохранения катастрофически сократившейся популяции баргузинского соболя.
Баргузинского соболя
Всё так! Самый первый заповедник в России – Баргузинский заповедник в Бурятии. Он был создан в 1917 году для сохранения катастрофически сократившейся популяции баргузинского соболя.
Экотуризм не имеет ничего общего с курортами «всё включено» или избитыми экономнаправлениями, так что не стоит ждать от него дешевизны и развлечений. Зато он не допускает шумных толп бесцеремонных туристов, а дикая природа при этом не отступает под напором отдыхающих. Самое время сделать свои путешествия неторопливыми, ответственными и максимально бережными по отношению к уникальным экосистемам. А вместе с тем открыть для себя красоту и безмолвие заповедных троп, проложенных среди болот и степей, гор и островов, льдов и лесов.
Например, экологическая тропа «Птицы, рыбы и киты» национального парка «Онежское Поморье» недавно заняла первое место в номинации «Лучший маршрут экологического туризма» Всероссийской туристской премии «Маршрут года». Онежское Поморье было создано в 2013 году как охраняемая территория, теперь объединённая под одним управлением с Кенозерским национальным парком (биосферный резерват ЮНЕСКО).
Главная достопримечательность здешних мест это зубатые киты, белухи. Они самые крупные млекопитающие в этих краях: взрослые животные могут достигать четырёх метров в длину. И берега Онежского полуострова – одно из немногих мест в мире, куда приплывают эти удивительные киты для рождения и воспитания потомства, поэтому-то они и стали символом национального парка. Чаще всего белух можно увидеть на мысе Глубокий, где недавно была построена специальная смотровая вышка для наблюдения за животными.
Проведение экскурсий и туров с целью экологического просвещения – важная миссия любого национального парка, и приморский национальный парк «Земля леопарда» подходит к этой миссии со всей ответственностью. Здесь стараются повышать экологическую культуру у местных жителей и гостей региона: в разных формах знакомят с работой инспекторов и с природой охраняемых территорий. Побывав на «Земле леопарда» и своими глазами увидев красоту этих мест, невозможно остаться равнодушным к ним и к природоохранному делу.
Здесь туристы могут запечатлеть на скрытую камеру редкие кадры с обитателями нацпарка. Фотоловушки, установленные в «Земле леопарда», позволяют вести наблюдения даже за самыми скрытными и осторожными представителями мира фауны – например, редкими дикими кошками, пугливыми оленями или отлично маскирующимися среди деревьев и кустарников уссурийскими куницами. Именно с помощью кадров, сделанных на перекрестках звериных троп и в других местах, можно собирать информацию о поведении зверей в самых различных ситуациях.
«Экологический туризм важен для развития охраняемых природных территорий, а ещё он приносит пользу заповедной науке, – отмечает Олеся Сторожук, заместитель директора по экопросвещению и туризму ФГБУ «Земля леопарда». – У нас есть исследовательские туры «По следам больших кошек» – путешествия для ценителей дикой природы, знакомящие с настоящей полевой работой по исследованию кошачьих. В сопровождении гида туристы устанавливают фотоловушки, занимаются поиском следов леопардов и тигров».
Туристы обнаружили нового котенка леопарда в заповеднике «Кедровая падь»
Другая редкая возможность стать фотографом-анималистом есть у туристов благодаря специальным фотоукрытиям, оборудованным для комфортного пребывания в течение нескольких дней. «Земля леопарда» – единственное в мире место, где в подобных условиях можно своими глазами увидеть диких дальневосточных леопардов, спасенных здесь от вымирания, а также других животных.
Любуясь фауной, не стоит забывать о флоре – на территории российских ООПТ произрастают тысячи видов растений, которые заслуживают не меньшего восхищения. Например, если хотите увидеть самые большие в Европе лотосовые поля, отправляйтесь в Астраханский биосферный заповедник. Он был создан более сотни лет назад для защиты экосистемы в дельте Волги – там, где великая река, впадая в Каспийское море, расходится на сотни рукавов.
За краснокнижными и не только птицами (а их тут сотни видов) здесь можно наблюдать со смотровых вышек экотропы «Обретённая дельта»: деревянный настил на понтонах и сваях тянется почти на два километра среди лотосов и зарослей водяного ореха (чилима).
В заповеднике проводят детские образовательные программы, фототуры, квесты на каяках и даже арт-прогулки с мастер-классом по пейзажной живописи и батику. Можно провести несколько дней в гостевых домиках, съездить на экскурсию в авандельту и познакомиться с жизнью заповедного кордона, основанного орнитологом Владимиром Хлебниковым, отцом знаменитого поэта.
Разумеется, в заповедниках и нацпарках понимают, что одних только природных красот недостаточно, чтобы сделать из ручейка туристов-энтузиастов организованный турпоток. Именно для этого здесь развивают инфраструктуру – экотропы, маршруты разного уровня сложности, тематические экскурсии, чтобы облегчить навигацию по территории и обеспечить разным группам возможность выбрать формат отдыха.
Например, на протяжении 2022 года в нацпарке «Водлозерский» (Республика Карелия) проводится установка лесного визит-центра «Охтома», в нацпарке «Кенозерский» (Архангельская область) создаются многофункциональный мультисезонный кемпинг «Лесная дача», экспозиция «Дом на восьми ветрах», обустраивается экологическая тропа «Тропа раздумий». А в нацпарке «Русская Арктика» (Архангельская область) полным ходом идёт установка экспозиции в полярной станции «Бухта Тихая» и обустройство музея «Дом Эйры». И это лишь капля в море развития экотуризма и ООПТ в России.
Чтобы сделать особо охраняемые территории привлекательными, – оборудовать их новыми экотропами, пунктами размещения и другой инфраструктурой, нужен источник дохода – частный капитал. Для этого в Минприроды России подготовили законопроект об экологическом туризме, который предусматривает привлечение сил и средств третьих лиц. Но лишь туда, где это возможно.
В августе министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов рассказал президенту Владимиру Путину о ходе работы над законопроектом о развитии экологического туризма на особо охраняемых природных территориях. Законопроект встретил поддержку президента.
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Важным инновационным механизмом проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» является инициатива «Бизнес и биоразнообразие», которая направлена на взаимодействие с бизнес-компаниями, повышение их экологической и социальной ответственности. В Минприроды России заключают соглашения с компаниями, которыми поддерживаются мероприятия по сохранению и изучению белого медведя, стерха, сайгака, лошади Пржевальского и других редких животных.
Александр Козлов
Министр природных ресурсов и экологии России
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Какой зверь является полноправным хозяином заповедника «Медвежьи острова»?
Белый медведь
Именно так. Основная территория заповедника «Медвежьи острова», созданного в 2020 году — это шесть островов в Якутии неподалеку от устья реки Колымы. Здесь зафиксирована самая высокая концентрация родовых берлог белого медведя на участке от Таймыра до острова Врангеля, а на прилегающие припайные льды весной выходят самки с медвежатами.
Гималайский медведь
Не угадали. Основная территория заповедника «Медвежьи острова», созданного в 2020 году — это шесть островов в Якутии неподалеку от устья реки Колымы. Здесь зафиксирована самая высокая концентрация родовых берлог белого медведя на участке от Таймыра до острова Врангеля, а на прилегающие припайные льды весной выходят самки с медвежатами.
Бурый медведь
А вот и нет. Основная территория заповедника «Медвежьи острова», созданного в 2020 году — это шесть островов в Якутии неподалеку от устья реки Колымы. Здесь зафиксирована самая высокая концентрация родовых берлог белого медведя на участке от Таймыра до острова Врангеля, а на прилегающие припайные льды весной выходят самки с медвежатами.
В нетронутых природных закромах нашей родины можно увидеть инопланетные пейзажи – от бескрайних иссушенных солнцем степей до приполярных тундр, пройти по экотропам, пролегающим среди северных болот или среди приморской тайги. А если повезёт – то ещё и встретить красивых и вольных зверей, которых здесь охраняют от браконьерства и других угроз.
Экотуризм в национальные парки и заповедники России предоставляет шанс раз и навсегда бесповоротно влюбиться в природу. Не упускайте его!