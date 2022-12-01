Гренландские и серые киты: любители арктических вод

Гренландские и серые киты – единственные виды усатых китов, которым нравится проводить жизнь в ледяных полярных водах. Некоторые популяции этих дружелюбных млекопитающих никогда не покидают российских акваторий, поэтому ответственность за их будущее лежит на нас. Давайте узнаем их поближе.

Когда мы говорим о китах, то в первую очередь представляем себе знаменитых исполинов океана. Например, синего кита – самого крупного животного на Земле. Или кашалотов с косатками – хищных и агрессивных зубатых охотников. Можем вспомнить и горбача, который стал звездой вейлвотчинга (наблюдения за китами для туристов) в разных уголках мира. Но вот о гренландских и серых китах мы подумаем совсем не сразу (а может, вообще не подумаем), потому что знаем о них крайне мало. А зря – ведь они обитают в наших водах и нуждаются в защите!

Гренландских китов также называют полярными. Они – одни из крупнейших млекопитающих в мире: могут достигать в длину 17 метров и весить около 100 тонн! Серые киты поменьше и изящнее – они вырастают до 15 метров в длину, а вот весят при этом максимум 35 тонн.

Гренландские киты – закалённые обитатели арктических вод, они спокойно путешествуют среди льда, а мощной спиной могут даже проломить его толстый слой, всплывая на поверхность. Серые киты не такие большие любители «моржевать»: они совершают долгие сезонные миграции, путешествуя из прохладных вод в воды более теплые. Например, зимовать они могут в Калифорнийском заливе, а на лето приплывают нагуливать жирок в воды Охотского моря.

Гренландский кит Фото: Олег Паламарчук / фотохостинг rtraveler.ru

И гренландские, и серые киты относятся к парвотряду усатых китов. Но никаких усов в привычном понимании этого слова вы у них не увидите. Китовый ус прячется в пасти кита, и с его помощью он кормится планктоном – крошечными рачками не больше пяти миллиметров размером.

Происходит это так: кит раскрывает рот и плывёт себе вперёд сквозь толщу воды. Китовый ус – бахрома из роговых пластин на нёбе животного – в это время фильтрует тонны воды с планктоном и оставляет питательных рачков в пасти. Таким образом взрослый кит может съесть до двух тонн планктона в день.

(Печальные новости: недавно учёные выяснили, что вместе с планктоном киты поедают миллионы частиц микропластика).

Кстати, гренландский кит – самый усатый из всех. С каждой стороны его челюсти свисает около 300 пластин уса длиной более четырёх метров.

Гренландские киты – долгожители-рекордсмены Раньше учёные считали, что гренландские киты живут 60-70 лет, как и другие виды этих морских млекопитающих. Но с тех пор, как в 1990-х и 2007-м годах в только что убитых китах были обнаружены сланцевые и нефритовые наконечники копий, которые использовались в 19 веке, исследователи пришли к мысли, что эти киты способны жить гораздо дольше. Теория получила подтверждение в мае 2007 года: тогда у побережья Аляски был пойман гренландский кит с частью гарпуна в шее, который был изготовлен в 1890 году. Выходит, что животное смогло пережить китобойную охоту, происходившую более века назад! Согласно последним данным, некоторые особи гренландских китов могут доживать до 268 лет.

Фото: Дмитрий Купрацевич / фотохостинг rtraveler.ru

В России выделяют несколько популяций этих краснокнижных китов, которые выбирают для себя разные места обитания. У серого кита это охотоморская и чукотско-калифорнийская популяции, а у гренландского кита – охотоморская, баренцевоморская и берингово-чукотская популяции.

Практически все эти киты могут устраивать дальние миграции и заплывать в наши воды лишь время от времени. Но есть и уникальное исключение – охотоморская популяция гренландских китов.

Интересный факт Самая южная и малочисленная популяция гренландских китов в России – охотоморская. Эти киты обитают в акватории Охотского моря. Они изолированы от других популяций (географически и генетически) и не мигрируют, то есть никогда не покидают российских вод.

Охотоморская популяция «гренландцев» внесена в Красную книгу России, ей присвоен наивысший приоритет срочности и первоочередности природоохранных мер, а Международный союз охраны природы включил их в категорию находящихся под угрозой исчезновения.

Эта популяция ранее насчитывала более четырёх тысяч гренландских китов, но теперь эта цифра сократилась до 300–400 особей. Всему виной беспощадный и очень активный китобойный промысел в ареале обитания полярных китов на протяжении последних двух веков. Китобои даже назвали гренландцев right whale – «правильный кит» – за невероятное количество жира (а толстая прослойка жира необходима этим гигантам, чтобы не замерзнуть в холодных водах).

Сейчас охота на гренландских китов охотоморской популяции запрещена, но это не единственная угроза, которая ведёт к сокращению численности полярных великанов.

В Охотском море устроили операцию по спасению гренландского кита читать

Например, животные не застрахованы от случайного попадания в дрифтерные рыболовные сети. А ещё эти киты очень чувствительны к разливам нефти, поскольку нефтяная пленка уничтожает их кормовую базу – планктон. При попадании в организм кита нефть вызывает желудочно-кишечные кровотечения, почечную недостаточность, интоксикацию печени, нарушение кровяного давления. Пары от испарений нефти приводят к поражению органов дыхания.

Также киты чутко реагируют на любые изменения климата и экологического равновесия в Арктике. Поэтому их считают одним из важнейших индикаторов состояния хрупких арктических экосистем – и перед учёными стоит острая необходимость проводить мониторинг, чтобы знать, как чувствуют себя морские млекопитающие.

Если не принять меры по сохранению гренландских китов прямо сейчас, возродить эту популяцию будет невозможно.

Гренландский кит бьет хвостом по воде Фото: Михаил Коростелев / фотохостинг rtraveler.ru

Александр Козлов Министр природных ресурсов и экологии «Минприроды России разрабатывает дорожные карты по сохранению популяций серого и гренландского китов. Особое внимание будет уделено обеспечению сохранения наиболее важных участков обитания китов и охрану популяций в границах ООПТ. Расширение площадей нацпарка и создание комплексного китового заказника обеспечит охрану популяций не только серых и гренландских китов, но и косаток, белух».

Реклама

В России гренландских китов и серых китов можно увидеть в бухте Врангеля в Охотском море, в районе Шантарских островов – они носят статус национального парка вместе с прилегающей акваторией. Здесь можно любоваться китами с июля по август, иногда их можно заметить и в мае. А в некоторых морях наблюдение доступно практически круглогодично — вплоть до ноября.

У берегов Шантарских островов «охотоморские» киты собираются целыми стадами. Причем находится это место на широте Москвы, в совершенно несвойственных для вида условиях. Этим пользуются и биологи – чтобы изучить арктический вид в зыбких условиях изменений климата, и туристы – чтобы получить незабываемый опыт по наблюдению за китами не с корабля и в бинокль, а с легких sup-бордов, каяков или прямо с берега, практически вплотную.

Фото: Александр Кукринов

Мониторинг малочисленной краснокнижной популяции гренландских китов невероятно важен для отслеживания состояния млекопитающих, но это – трудоемкий процесс, который долгое время не удавалось наладить. Наконец, летом и осенью 2021 года в бухте Врангеля и заливах Охотского моря прошла совместная экспедиция WWF России, Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН и РОО «Совета по морским млекопитающим». Учёные задались целью изучить охотоморскую популяцию гренландского кита и понять, какие угрозы для неё наиболее актуальны.

Новости оказались печальные: исследования показали, что около 35% шантарского стада гренландских китов хотя бы раз в своей жизни запутывались в верёвках или рыболовных снастях — у 50 из 144 изученных китов были обнаружены характерные следы и шрамы.

Этим особям удалось освободиться из сетевого плена, но подобные запутывания могут оказаться очень опасными для китов — чем больше кит бултыхается, пытаясь выбраться, тем туже затягиваются на нем веревки. У одного из встреченных участниками экспедиции китов таким образом была ампутирована часть хвостового плавника.

Всего в ходе экспедиции было собрано более двух тысяч фотографий и видео китов, сделанных с дронов. С их помощью исследователи идентифицировали 114 особей, большая часть из которых встречена впервые. Фотографии и параметры «незнакомых» китов были занесены в общую базу. Такая картотека ведется уже несколько лет и благодаря повторным встречам с уже идентифицированными животными она позволяет понять маршруты китов и другие подробности их жизненного пути.

проверь себя Как биологи отличают одного кита от другого? По шрамам и особенностям пигментации кожи – все равно что наши отпечатки пальцев! Верно! По голосу – у каждого кита уникальная песня Не угадали. Узнают китов по шрамам и по особенностям пигментации кожи – уникальные отметки есть почти у каждого взрослого животного. По плавникам – у каждого кита они слегка разной формы Не угадали. Узнают китов по шрамам и по особенностям пигментации кожи – уникальные отметки есть почти у каждого взрослого животного.

Гренландские киты в Охотском море Фото: Михаил Коростелев / фотохостинг rtraveler.ru

Возможность воочию увидеть полярных исполинов, шумно вздыхающих, поющих свои подводные песни и гулко хлопающих мощными хвостами поводе, поистине бесценна. Подумайте только: в небольшой бухте рядом с мысом Врангеля можно любоваться китами в любое время суток – они чертят по воде круги всего в десятке метров от берега. Неудивительно, что Шантарские острова в последние годы становятся все более популярным направлением экотуризма.

По данным поиска Яндекса, за последние пять лет туристический интерес к Шантарским островам увеличился в 5,5 раз.

К 2024 году планируется расширить площадь национального парка «Шантарские острова», а также создать комплексный китовый заказник в заливе Шелихова, который обеспечит охрану популяций не только серых и гренландских китов, но заодно косаток и белух, которые тоже заходят в эти воды. Кроме того, документы нацпроекта «Экология», где гренландские и серые киты числятся приоритетным видом, предполагают разработку и утверждение стратегий сохранения охотоморских популяций этих животных. Ожидается, что до конца 2022 года документы будут утверждены Минприроды России.

Серый кит «беседует» с человеком Фото: Максим Антипин / фотохостинг rtraveler.ru

В любом соприкосновении человека с дикой природой (особенно когда речь идёт об экотуризме) важно сделать это прикосновение максимально мягким, бережным и незаметным. Для этого учёные создали перечень инструкций по «общению» с китами на основании ранее проведенных исследований. Базовые правила устойчивого туризма для безопасного наблюдения за китами таковы:

запрещено двигаться наперерез китам

нельзя приближаться на чересчур короткую дистанцию

пытаться погладить китов тоже не нужно

ни в коем случае не стоит активно преследовать китов

помимо этого, китам нужен «тихий час», когда они смогут отдохнуть от внимания туристов.

Фото: Александр Медведев / фотохостинг rtraveler.ru

Самые терпеливые и понимающие туристы вознаграждаются незабываемыми впечатлениями: в какой-то момент киты начинают всплывать и пускать фонтаны совсем рядом с лодкой, а могут проплыть прямо под ней, приподнять голову над водой, показать грудные плавники или шлёпнуть хвостом по морской глади. При кормлении киты поворачиваются на бок так, что удаётся разглядеть бахрому китового уса у них во рту.

За животными можно наблюдать и с берега, а ещё – с дрона. Если вода достаточно прозрачная, получится рассмотреть гренландских и серых китов целиком – и проследить, как они чешутся о морские валуны, стараясь поскорее полинять, как целой стаей ведут «фильтрацию» планктона, играют друг с другом и парят в воде, лениво шевеля плавниками, будто в невесомости.

Залог успеха: быть терпеливым, внимательным и помнить, что это человек здесь – гость, а киты – полноправные хозяева.