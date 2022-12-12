«Каждый выживший зверь для нас – тотемное животное»: интервью с главой Минприроды Александром Козловым

Мы поговорили с министром природных ресурсов и экологии России – Александром Козловым. Спросили его о животных, которым необходима защита, о развитии заповедников и главных задачах министерства на сегодняшний день. Разговор получился длинным, но интересным.

– Вопрос для начала: почему сохранение биоразнообразия является одной из важнейших задач любой экологической стратегии? В чём важность и ценность охраны уязвимых и исчезающих видов?

– Биоразнообразие – это жизнь во всех её проявлениях. Оно тесно связано с состоянием окружающей среды и одновременно – результат эволюции. От качества биоразнообразия напрямую зависит восстановление лесов, почв, очищение водоёмов, воздуха. Также оно влияет на производство кислорода и регулирование климата. Поэтому важность сохранения биоразнообразия сложно переоценить.

На территории нашей страны сосредоточено основное видовое разнообразие животных Северной Евразии. Это более 1,5 тысячи видов, плюс еще в морях, омывающих Россию, встречается около 1,5 тысячи видов рыб.

Важно сказать, что биоразнообразие меняется постоянно, в целом это естественный процесс, который происходил всегда. Есть разные причины: генетические, эволюционные. Но в последние столетия человек всё чаще вмешивается в этот процесс. За 400 лет в нашей стране исчезло 9 видов и подвидов животных. Среди истреблённых видов – тур, степной тарпан, морская корова.

Человек осваивает новые территории: строит дороги, производства, ведёт добычу полезных ископаемых, заготавливает древесину, этот процесс остановить невозможно. Но необходим баланс. Нельзя допустить, чтобы по вине людей исчезали целые виды животных, растений, грибов. И это одна из главных задач, которые решает Минприроды России.

– Один из компонентов нацпроекта «Экология» нацелен на сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма в нашей стране. Его главные задачи – восстановление численности редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных. Какие меры планируется предпринять для достижения этих целей?

– Меры разные, цель одна – сохранить редкие виды животных и добиться увеличения их численности. Работают отдельные видовые стратегии сохранения снежного барса, зубра, сайгака, дальневосточного леопарда, белого медведя, дальневосточного аиста, программа восстановления лошади Пржевальского. В планах действий каждой стратегии прописаны конкретные мероприятия, которые нужно выполнить.

С чего все начинается? Прежде всего, животных нужно посчитать. Это всегда непросто. Например, снежный барс живет в высокогорьях, в труднодоступных местах и конечно избегает человека. Минприроды разработало методические указания по проведению мониторинга снежного барса: по последним данным, его популяция насчитывает около 70-90 особей. Есть такие рекомендации для сайгака – его удобно считать с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Из-за высокой стоимости рогов самцов на чёрных рынках активизировались браконьеры, и в 2015 году численность популяции сайгака упала до 3500 особей. Сотрудники заповедника «Чёрные земли» вместе с силовыми структурами усилили охрану и полностью истребили за 5 лет браконьерство. Сегодня численность сайгака составляет уже около 10 тысяч.

Сайгаки в заповеднике «Чёрные земли» Фото: Ростислав Машин / фотохостинг rtraveler.ru

В 2022 году на острове Врангеля прошёл учёт белых медведей, в нём также использовали беспилотники. Данные сейчас обрабатываются: сделано почти 23 тысячи фотоснимков, общая длина маршрута составила более восьми тысяч километров. Зафиксировано 358 встреч учёных с белыми медведями.

Полные результаты экспедиции будут готовы в начале 2023 года. Здесь нужно отметить, насколько это ценно для вида: сведения о численности белых медведей в нашей стране имеют разный срок давности из-за большой протяженности Арктической зоны, где они обитают. Баренцевоморскую субпопуляцию считали в 2004 году, чукотско-аляскинскую – в 2018 году, а лаптевоморскую – вообще в 1990 году.

Белые медведи: великаны Арктики читать

Важнейшее событие в природоохранной сфере в 2022 году – сплошной учёт амурского тигра. 750 хищников сейчас живет на Дальнем Востоке. Популяция стабильно растёт – в 2015 году, когда был предыдущий учёт, их было 523-540 особей, в 2019 году данные мониторинга показывали уже 580. За этим стоит серьёзная природоохранная работа. Недостаточно просто запретить охоту – это было сделано ещё в середине прошлого века, численность тигра перестала сокращаться, но толком не росла.

Усилена уголовная ответственность: 7 лет составляет максимальный срок за добычу особо ценных животных. Здесь нужно понимать, что амурский тигр – вершина пищевой цепочки в дальневосточной тайге. Его выживание напрямую зависит от достаточного количества кормовой базы – копытных, а их благополучие – от плодоношений монгольского дуба и кедровой сосны. То есть мы с вами возвращаемся к качеству биоразнообразия. За последние годы много сделано, чтобы кормовой базы для амурского тигра было достаточно.

Амурская тигрица Фото: Олег Богданов / фотохостинг rtraveler.ru

Есть ещё один момент – природа не знает границ, и сохранить редкий вид животного, если он приграничный, в отдельно взятом государстве — задача очень сложная. Вот поэтому мы сегодня усиливаем международное сотрудничество. Амурские тигры и дальневосточные леопарды обитают не только в России. Вместе с китайскими партнерами мы создаем резерват «Земля больших кошек». С российской стороны в него войдут заповедник «Кедровая падь» и национальный парк «Земля леопарда» в Приморье, с китайской — Северо-Восточный национальный парк тигра и леопарда.

Сейчас уже подготовлен проект соглашения о создании резервата, надеемся, что до конца года он будет подписан. На площади 1,75 миллиона гектаров в дикой природе под международной охраной будут жить 129 российских леопардов и 48 амурских тигров, а также 60 леопардов и 40 тигров китайской стороны. Это всё большие кошки, которые сейчас обитают на этих землях.

Дальневосточный леопард Фото: фотохостинг rtraveler.ru

– В рамках нацпроекта «Экология» некоторые виды животных названы приоритетными. Какие это виды и почему именно они вошли в список приоритетных?

– Кроме амурского тигра, дальневосточного леопарда, белого медведя, снежного барса и сайгака в этот список входят:

горный баран аргали,

дзерен,

зубр,

переднеазиатский леопард,

лошадь Пржевальского,

стерх,

охотоморские популяции серого и гренландского китов.

Часть стратегий сохранения видов уже работают, мы о них говорили, подготовлены такие документы и для аргали, дзерена, стерха, программа по восстановлению переднеазиатского леопарда на Кавказе.

Пятнистый анахорет Кавказа: переднеазиатский леопард читать

В Красную книгу России входят 443 вида животных, все они защищены природоохранным законодательством. В отношении 13 необходимо принять неотложные меры, они дополнительно включены в федеральный проект «Сохранение биоразнообразия и развитие экотуризма» нацпроекта «Экология».

Есть результаты. Например, благодаря работе специалистов двух зубриных питомников Окского и Приокско-Террасного заповедников популяция зубров выросла с 500 до почти двух тысяч особей. С 2014 года на 30%, до 2488 особей выросла популяция горного барана – аргали в Сайлюгемском национальном парке.

Дзерен Фото: Варвара Дронова / фотохостинг rtraveler.ru

Еще один трансграничный вид – дзерен, или зобатая антилопа. Животное обитает также в Монголии. Мигрируя, дзерены могут преодолевать до 200 км в сутки. В начале 2000-х годов только в Даурском заповеднике и его окрестностях оставалась немногочисленная устойчивая оседлая группировка дзеренов, которая дала старт восстановлению вида в Забайкалье. Усиление охраны и развитие российско-монгольского сотрудничества дали хорошие результаты. Сегодня популяция оценивается в 20 тысяч особей.

Возвращается в горы Кавказа переднеазиатский леопард. В Сочинском национальном парке успешно работает центр реинтродукции этого хищника, где его потомство растят по специальной методике, подготавливая детёнышей к жизни в дикой природе. Сегодня там живет 12 леопардов. В этом году летом в горы выпустили трёх молодых животных, за их перемещениями постоянно следят учёные.

Результаты мониторинга говорят о том, что хищники хорошо адаптировались, навыки охоты у них отлично развиты. Сейчас в горах Кавказа обитает примерно 9 переднеазиатских леопардов, для восстановления популяции нужно минимум 50. Задача непростая, но я уверен, мы справимся.

Один из детёнышей в Центре реинтродукции переднеазиатского леопарда

Еще два приоритетных вида животных нацпроекта «Экология» – это охотоморские популяции серого и гренландского китов. Для их сохранения к 2024 году Минприроды России планирует расширить площадь национального парка «Шантарские острова», а также создать комплексный китовый заказник в заливе Шелихова, который обеспечит охрану популяций не только серых и гренландских китов, но и косаток, а также белух.

Гренландские и серые киты: любители арктических вод читать

– Если бы вас попросили выбрать своё тотемное животное из списка этих 13 приоритетных, кого бы вы назвали?

– Они все тотемные, если можно так выразиться. Восстановление популяций – большая, системная и непростая работа. За каждым успехом стоит труд большого количества людей и, конечно, бойцовские качества самих животных. Не всё так гладко – бывает, животные гибнут в дикой природе от разных, в том числе естественных причин.

Каждый выживший в дикой природе переднеазиатский или дальневосточный леопард, снежный барс, лошадь Пржевальского или зубр для нас – тотемное животное.

Снежный барс Фото: Олег Богданов / фотохостинг rtraveler.ru

– Громкий прецедент по восстановлению популяций редких зверей – это кавказский центр реинтродукции переднеазиатского леопарда в Сочи, где хищников готовят к жизни в дикой природе и выпускают на волю. А где ещё в последние годы открылись новые центры реинтродукции и кому они посвящены?

Таких центров, как для переднеазиатского леопарда, у нас ещё шесть. В Оренбургском заповеднике восстанавливают популяцию лошадей Пржевальского. Сейчас там находится 85 животных, за семь лет удалось удвоить их количество. В будущем мы планируем открыть второй центр для разведения этих лошадей на базе Хакасского заповедника.

С лошадью Пржевальского вообще история очень показательная. Наука открыла её всего 143 года назад, а через 70 лет, в середине 20 века эти лошади уже исчезли в дикой природе. Последним местом обитания этих животных была западная Монголия.

Лошади Пржевальского: как вольные степные скакуны живут в Оренбургском заповеднике читать

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Работают центры по восстановлению зубров в Рязанской и Московской областях, о которых я уже упоминал. 150 птенцов западной популяции стерхов смогли вырастить и выпустить в дикую природу в Центре журавлей в Окском заповеднике за 40 лет работы.

В нашей стране существуют две разобщённые популяции стерха. Одна гнездится на территории Якутии и зимует в Китае, другая — в Западной Сибири и зимует в Индии и Иране. Западносибирская популяция находится в критическом положении — её численность не превышает 20 особей, тогда как численность якутской популяции насчитывает около 4 тысяч особей.

Для увеличения генетического разнообразия западносибирской популяции ученые собирают яйца в гнездах стерхов якутской популяции, привозят их в питомник и выращивают птенцов, которые потом пополняют западносибирскую популяцию вида. Такая работа не наносит вреда якутским стерхам, поскольку эти птицы обычно приносят по два яйца, но выращивают только одного птенца.

Пара стерхов Фото: Федор Лашков / фотохостинг rtraveler.ru

В 2021 – 2022 годах открыли два центра для семейства соколиных. В Дагестане живут 20 балобанов и курганников. В соколином центре на Камчатке формируется поголовье кречета – около 90 птиц привезены из стран Западной Европы, Канады, США и Арабских Эмиратов.

Кроме того, в Приморском крае, в Лазовском заповеднике, строится центр реинтродукции дальневосточного леопарда, в Красноярском крае – подобный центр будет создан для снежного барса, в Татарстане – научный центр для кошачьих, а в Даурском заповеднике – для аргали.

Снежные барсы: невидимые хозяева гор читать

– А как можно оценить результативность проекта по сохранению биоразнообразия?

– Безусловно, один из основных критериев – растущая численность популяции редких животных. Но не единственный. Оцениваются все параметры состояния вида: сокращается или нет ареал его обитания.

Так, например, при учёте амурского тигра зафиксировано, что хищник сегодня живёт не только в Приморье и в Хабаровском крае, но и в Амурской и Еврейской автономной областях.

Также мы смотрим на структуру популяции: половой состав, сколько взрослых особей, сколько молодняка, насколько здоровы животные. Хочу отметить, что учёные, предварительно оценивая популяцию белых медведей на острове Врангеля, говорят, что группировка животных там хорошая, хищники упитанные на 4-5 баллов по пятибалльной шкале.

Мыс Кожевникова. Чукотское море. Вблизи поселка Рыркайпий. Фото: Владимир / фотохостинг rtraveler.ru

– Планируется ли расширение географии ООПТ в рамках нацпроекта?

– Одна из задач федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» – к концу 2024 года увеличить площадь особо охраняемых территорий на пять миллионов гектаров.

На сегодня она выросла уже на 4,7 миллиона гектаров. В ближайшие годы появятся национальные парки в Тульской, Нижегородской и Калининградской областях, а также в Якутии.

Важный момент – заповедные территории создаются не только для животных, но и для сохранения уникальных природных ландшафтов, водных экосистем, растительного мира – то есть всего биоразнообразия места.

– Недостаточно расширить заповедные территории, важно их еще и тщательно охранять. Отсюда вытекает необходимость борьбы с браконьерством. Мы читали, что в «Земле леопарда» для этих целей планируют применять искусственный интеллект. Как будет работать такая технология и какие вообще есть способы борьбы с браконьерством, какой техникой для этого обеспечивают инспекторов?

– Браконьерство стало одной из причин, по которым к началу 21 века дальневосточных леопардов в дикой природе осталось всего 35. Национальный парк «Земля леопарда» создавался как раз для сохранения этой редкой большой кошки.

Сегодня на территории страны леопардов 129, и это в том числе благодаря тому, что отдел охраны – один из самых крупных в нацпарке. Инспекторы постоянно патрулируют территорию в 471 тысячу гектаров: пешком, на внедорожниках, снегоходах, квадроциклах, морских судах и даже с воздуха – в зависимости от местности. Также работает кордонная служба.

На вооружении у инспекторов есть спутниковые приёмники, коптеры, тепловизоры, бинокли дневного и ночного видения, дальнобойные фотоаппараты и даже беспилотники с камерами с 60-кратным увеличением изображения – в этом помогает нацпарку не только федеральный бюджет, но и бизнес. И это работает: случаи браконьерства в отношении леопарда не фиксировались уже несколько лет. Более того, в национальном парке увеличилась численность всех видов животных.

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Что касается искусственного интеллекта. На территории «Земли леопарда» самая большая сеть фотоловушек – около 450. Ежегодно сотрудники получают 1,5 миллиона снимков, причем не только животных. В объектив попадают и люди — незваные гости. Снимки помогают привлечь нарушителей к ответственности: на них есть метки времени и координаты. И вот здесь нужен искусственный интеллект — чтобы быстро обрабатывать снимки.

Сейчас сотрудники нацпарка делают это вручную, а технологии позволят ускорить процесс в сотни раз. Нацпарк работает с рядом российских и зарубежных партнеров над внедрением искусственного интеллекта, запуск системы планируется в 2023 году. Конечно, она нужно в первую очередь для мониторинга животных. Но и в случае с нарушителями пригодится.

Всего на федеральных особо охраняемых природных территориях работает почти четыре тысячи государственных инспекторов. Бывает, что они защищают природу с риском для жизни. Это герои. Постепенно мы оснащаем их техникой, средствами связи, спутниковыми телефонами. Повышаем заработную плату – на ближайшую трёхлетку в федеральном бюджете на это запланированы существенные средства.

– В этом году Минприроды завершило монументальный труд – была обновлена Красная книга, последняя редакция которой до этого проводилась в 1997 году. Почему этот процесс занял так много времени? Что изменилось в обновленной версии?

– Обновление краснокнижного списка – очень серьёзный труд, это всегда делается коллегиально. Предложения, какой вид включить, а какой убрать из этого природоохранного документа, вносит Комиссия по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам. В её составе – учёные: сотрудники научно-исследовательских институтов, ведущие эксперты в сфере охраны животного и растительного мира, представители Минприроды России. Они собирают материалы, анализируют состояние каждого вида, определяют первоочерёдность природоохранных мер.

В 2021 году вышла обновленная Красная книга России. Том «Животные». В ней 443 вида, новых видов включено – 153, исключено — 122. Для каждого вида новой версии — подготовлен очерк. Среди новых включенных видов млекопитающих – плотоядная косатка, сайгак, крапчатый суслик, каспийский тюлень; птиц — малая колпица, сибирская гага, камчатский тетеревятник, большая белая куропатка, чернобрюхий глухарь, исландский песочник (новосибирский и чукотский подвиды), дубровник, овсянка-ремез и другие.

Овсянка-ремез Фото: Александр Титов / фотохостинг rtraveler.ru

Сейчас мы работаем над обновлением списка краснокнижных растений, его последняя версия датируется 2005 годом, то есть прошло более 10 лет. Перечень растений уже сформирован и будет утвержден в следующем году, а затем выйдет Красная книга растений.

– Экотуризм – почему это важно и нужно? Как при этом сделать экотуризм комфортным и неинвазивным для обитателей заповедных территорий?

– Экологический туризм важен даже не только потому, что природа России прекрасна, людям нравится любоваться уникальными ландшафтами и нужно, чтобы им было комфортно. Важно понимание человека, почему он идёт, например, в национальном парке, по специально оборудованной экологической тропе, и почему нельзя протаптывать тропинки и вообще ходить, где вздумается.

Человек тогда понимает ценность и хрупкость экосистем заповедной территории, знает, почему нельзя тревожить животных – специалисты нацпарка расскажут, как за ними можно наблюдать, не причинив вреда. Это создает чувство причастности к сохранению дикой природы. Тогда нет противоречия между привлечением туристов в заповедники и нацпарки и сохранением экосистем.

Одна из самых живописных скал Национального парка «Красноярские Столбы» – Китайская стенка – в мороз -37 С. Фото: Александр Нерозя / фотохостинг rtraveler.ru

Нужен баланс. Президент страны еще в 2019 году поручил разработать законопроект, регулирующий рекреационную деятельность на особо охраняемых природных территориях. Только в этом году, в мае, его Госдума приняла в первом чтении. Закон вводит понятие туризма на таких территориях, его критерии, систему планирования этой деятельности для каждого заповедника, нацпарка или заказника – при грамотном подходе можно регулировать антропогенную нагрузку, перераспределить поток посетителей с одних участков на другие. Закон также позволит устранить ненужные барьеры для инвесторов инфраструктурных объектов. Рассчитываем, что до конца года он будет принят.

Инфраструктура строится. По федпроекту «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» мы выделяем на это средства в национальных парках. За всё время работы проекта 42 парка использовали эту возможность, выделено свыше 700 миллионов рублей. В этом году средства получили 9 нацпарков.

Среди новых крупных объектов – научно-познавательный центр «Нарым» в нацпарке «Красноярские Столбы», визит-центр в парке «Нижняя Кама», экологическая тропа «Птицы, рыбы и киты» в «Онежском Поморье». Чтобы получить федеральное финансирование, нацпарк должен представить свой проект туристской инфраструктуры. До конца 2022 года пройдут еще два конкурсных отбора, территориям будет выделено почти 185 миллионов рублей.

Экотуризм в России: созерцая – уважай читать

Рекламодатель: ФГБУ «ЦБИ Минприроды России». 2VtzqwRsfK7